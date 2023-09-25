新寶城兩房呎售1.37萬 低估價15%

明報記者 歐陽慧恩

整體二手交投市况淡靜，加上新盤搶客，將軍澳大型屋苑之一新寶城，新近才錄得9月首宗二手交投；美聯區域經理黃少明表示，屋苑第2座高層E室，實用434方呎兩房間隔，原業主5月開價738萬元，期內面對市况轉變調整叫價，累減141萬元或19％後，以597萬元易手，實呎13756元，成交價較銀行估價低約15%，亦屬屋苑同類單位近期低價位。

不過，原業主早於2000年以207萬元購入，持貨超逾23年，帳面獲利390萬元或約1.9倍。

本月首20日僅錄1宗成交

另香港置業首席分區董事劉浩勤表示，新寶城第5座高層C室，實用378方呎兩房戶，8月以580萬元易手，實呎15344元；原業主2020年以620萬元購入單位，帳面蝕約40萬元，連使費料蝕約70萬元或11%。

其他市區屋苑新近亦錄蝕讓成交，中原區域營業董事歐陽振邦表示，深水埗AVA 228一個高層C室，實用155方呎開放式間隔，以258萬元易手，實呎16645元；原業主2019年3月359.8萬元一手購入，帳面已蝕101.8萬元，若連使費計及發展商3%回贈計，估計有機會實蝕逾113萬元或逾三成。

油塘半新盤海傲灣亦錄二手蝕讓。美聯區域聯席董事陳春輝稱，海傲灣新錄第1B座高層E室成交，實用264方呎1房間隔，望海景，原以668萬元放盤，累減163萬或24%後，以505萬元易手，實呎19129元；原業主2019年以673.5萬元一手購入，帳面已蝕168.5萬元，連使費料實蝕約198萬元或29%。

AVA 228迷你戶業主損手三成

豪宅方面，市場消息稱，大潭雅柏苑B座低層1室，實用2113方呎，3房1套間隔，去年淪為銀主盤後，早前以7500萬元放盤，至近日終減價至6500萬元、連雙車位易手，即減價1000萬元或13%、實呎30762元；單位原業主2008年以3500萬元透過公司名義持有上址及雙車位，至近年曾多次加按，現成交價比15年前購入價升值3000萬元或86%。

資料顯示，同類C座低層1室，於2019年以7700萬元成交、實呎37198元，是次成交呎價較當年回落17%。

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