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香港地產

MONACO MARINE南歐度假氛圍

【明報專訊】啟德為近年新樓盤供應重鎮，會德豐地產發展的啟德MONACO系列已屆現樓，其中MONACO MARINE早前陸續收樓，發展商向傳媒、準買家展出多個現樓示範單位；MONACO MARINE提供的單位，空間感不俗，在鬧市中營造出悠閒的度假意境，其中連花園特色戶被綠化植物環繞，可按業主喜好設計出自我的園藝居所。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 賴俊傑

MONACO MARINE位於啟德沐泰街10號，總共提供559伙，設2座高座、4座低座住宅大樓，其中高座分第1A及1B座；低座則分別樓高6至8層；項目於去年起開售，貫徹同系屋苑設計風格，以南歐度假酒店為藍本，營造出舒適、洋溢悠閒的異國風情。

今次介紹的低座A座地下A室連花園單位，實用面積580方呎、花園面積361方呎，屬3房間隔，採開放式廚房設計；單位空間感歸一，家俬擺位容易，大廳和3間房的窗戶都正對花園，可將戶外景致引入屋中，除增加觀賞度，亦很適合放假時邀請朋友來聚會。

低座地下特色戶連L形花園

由於戶外花園呈L形並環繞單位，住戶除可種植更多植物，以提升景觀質素外，還可將花園劃分成不同功能區，而且發展商特別裝設電子除蟲器，相信可減少蚊蟲帶來的問題。

事實上，低座頂層單位亦具特色，其中低座C座5樓A室，實用面積717方呎，屬3房1套間隔，雖然未有附設天台或額外戶外空間，但因位處頂層，單位樓層高度達3.5米，大大提升內籠空間感。開則方面，主人房和另兩間睡房，分別設於大廳兩旁，節省走廊位置，令空間更實用。

樓層高度3.5米 提升空間感

由於單位前臨屋苑內園、戶外泳池，所以景觀亦以內園景為主，加上廳房窗戶偌大，其中一間睡房設曲尺窗，可多角度欣賞園林。至於主人房亦同享池景，套廁設特大鏡櫃，能收納各式日常用品。

除特色戶外，屋苑亦設連裝修標準單位，當中低座C座1樓C室，實用面積566方呎，連裝修及全屋家俬出售。為更好利用客飯廳空間，廚房採開放式設計，裝修亦具時尚感，牆身有大型掛牆飾品，佈局迎合年輕家庭客需要。

雖然景觀略受植物遮擋，但不失園林優雅感，而主人房設有大型衣櫃及雙人牀，並連接工作平台，別具度假酒店風格。

會所概念源自摩納哥賽車遊艇

MONACO MARINE屬MONACO ONE其中一期，住戶可共享屋苑會所內的康樂設施，以摩納哥賽車、加上超級遊艇作主體設計概念，共設六大主題，提供智能健身、「私人品酒廳」、「遊艇會廳」、「有機廚室」及「Kid's Sailing House兒童航海天地」等設備。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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