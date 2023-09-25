布少明：放寬樓花按揭成效有限

另一邊廂，本月中已有大型銀行上調新造拆息按揭計劃（H按）的鎖息上限，增幅高達0.5厘，同時現金回贈亦大幅下調，相信業主及準買家拉鋸情况持續，料二手交投持續疲弱，相信準買家以「筍盤」為入市目標，急於套現的業主減價沽貨，樓價續有下調壓力；反觀，新盤雖然同樣受調高按息鎖息上限影響，惟發展商以吸引價，甚至折讓價開售，連同各式各樣的優惠及付款方法，因此估計樓市購買力傾向一手市場，同時樓價續現下調壓力。

執筆之時，按揭證券有限公司突發公布修訂按保，將樓花住宅物業與已落成住宅物業看齊，筆者相信新措施無疑令新盤買家更多的按揭選擇，但是現時面對息口上升，加上銀行上調新造拆息按揭的鎖息上限，令新置業人士每月供款增加，而壓力測試對每月入息要求亦因此提高，入市門檻不斷上升，打擊置業意欲。因此即使今次放寬樓花按保，但壓力測試未有同步配合政策放寬，相信部分有意置業的買家仍難以入市，單靠放寬樓花按揭是未「對症下藥」，對提振整體樓市「於事無補」，相信樓價續有下調壓力。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]