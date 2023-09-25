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經濟
2023年9月25日星期一
技術取勝
投資策略
建築商變身包租公 向內地生分租房 主打百多呎房間 提供一條龍在港升學服務
內地生一日睇6租盤 用小紅書覓室友合租
非本地生一年近2.2萬人 急彈6.4%
康泰獲本地薑中資競購 品牌望復活 東海旅遊：組入標財團 擬投資逾千萬
星晨商標輾轉落入銀城創辦人手上
澳門中秋十一酒店預訂紛爆滿 房價返高位
中介人尋求伙貴賓博彩合作人谷生意
恒大主要附屬遭查 不符發新票據資格
駿利亨德森J. Buckley：美經濟料放緩 看好美股4板塊
打工仔加薪對推動消費最有效
能源晶片專家鄺社源：中美晶片技術差距大 追趕需時
十月稻田主打網購 具發展空間
De Beers：鑽石需求放緩屬暫時 料內地明年步入銷售旺季
致豐擬增泰國廠產能 欲開拓中亞市場
渣打支持夜經濟 與商場洽推食肆簽帳優惠
放寬樓按後首周末 一手54宗成交
家庭客4.25萬租比華利山別墅
形狀記憶聚合物遇熱變軟用途多
鄺翠玲：投資移民資金鬆綁 用儲蓄保「跑息差」
環球經濟數據
金子：油股抗跌 中石油Call 16841
張兆聰：化債實招出台 建行強勢可敲
張兆聰：環球股債難玩 可留意日圓
伍禮賢：同程旅行受惠中秋國慶黃金周
王良享：黃金可對冲美元獨大風險
陳大為：央行提前干預乃必要之惡
謝偉銓：撤辣或減辣不能無了期拖延
短期儲蓄保保證回報高見5厘
沈永年：內房中介佣金凍過水遇難關
陸振輝：微笑常掛臉上 人生更美麗自信
梁振輝：美元上漲超出基本面
許健生：科技無罪 禍始於人
溫傑：恢復派息 濠賭股首選銀娛
陸振球：資金湧A股ETF 或春江鴨掃貨
陸振球：股樓雙殺 助長虛幣騙局？
林少陽：港股低殘 不宜再追沽
技術取勝：中電上升通道底有支持
李聲揚：受騙因貪心與不甘心
蔡金強：鈍力的修行：慢慢來 走得更遠
艾雲豪：股權投資中的「波動率洗白」
李順威：基差交易捲土重來 增市場波動
劉思明：殘股推動大市彈 撈貨勿進取
瑞銀亞洲：停擺危機升溫 道指熊49879
摩根大通亞洲：炒黃金周概念 攜程購17778
周顯：虛擬資產只能監管不能禁絕
王弼：投資有時要以貌取人
曾淵滄：港宜借鑑深圳 廣納外勞
湯文亮：香港政府的反擊
陳永傑：通脹回息口跌 股樓才受惠
廖偉強：把握樓市低撈機會
布少明：放寬樓花按揭成效有限
馬泰陽：冀施政報告刺激經濟樓巿
MONACO MARINE南歐度假氛圍
新寶城兩房呎售1.37萬 低估價15%
醫療費恐急升 港人退而不休
技術取勝：中電上升通道底有支持
【明報專訊】中電信50周線有支持（圖）
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內地生一日睇6租盤 用小紅書覓室友合租
非本地生一年近2.2萬人 急彈6.4%
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星晨商標輾轉落入銀城創辦人手上
澳門中秋十一酒店預訂紛爆滿 房價返高位
中介人尋求伙貴賓博彩合作人谷生意
恒大主要附屬遭查 不符發新票據資格
駿利亨德森J. Buckley：美經濟料放緩 看好美股4板塊
打工仔加薪對推動消費最有效
能源晶片專家鄺社源：中美晶片技術差距大 追趕需時
十月稻田主打網購 具發展空間
De Beers：鑽石需求放緩屬暫時 料內地明年步入銷售旺季
致豐擬增泰國廠產能 欲開拓中亞市場
渣打支持夜經濟 與商場洽推食肆簽帳優惠
放寬樓按後首周末 一手54宗成交
家庭客4.25萬租比華利山別墅
形狀記憶聚合物遇熱變軟用途多
鄺翠玲：投資移民資金鬆綁 用儲蓄保「跑息差」
環球經濟數據
金子：油股抗跌 中石油Call 16841
張兆聰：化債實招出台 建行強勢可敲
張兆聰：環球股債難玩 可留意日圓
伍禮賢：同程旅行受惠中秋國慶黃金周
王良享：黃金可對冲美元獨大風險
陳大為：央行提前干預乃必要之惡
謝偉銓：撤辣或減辣不能無了期拖延
短期儲蓄保保證回報高見5厘
沈永年：內房中介佣金凍過水遇難關
陸振輝：微笑常掛臉上 人生更美麗自信
梁振輝：美元上漲超出基本面
許健生：科技無罪 禍始於人
溫傑：恢復派息 濠賭股首選銀娛
陸振球：資金湧A股ETF 或春江鴨掃貨
陸振球：股樓雙殺 助長虛幣騙局？
林少陽：港股低殘 不宜再追沽
技術取勝：中電上升通道底有支持
李聲揚：受騙因貪心與不甘心
蔡金強：鈍力的修行：慢慢來 走得更遠
艾雲豪：股權投資中的「波動率洗白」
李順威：基差交易捲土重來 增市場波動
劉思明：殘股推動大市彈 撈貨勿進取
瑞銀亞洲：停擺危機升溫 道指熊49879
摩根大通亞洲：炒黃金周概念 攜程購17778
周顯：虛擬資產只能監管不能禁絕
王弼：投資有時要以貌取人
曾淵滄：港宜借鑑深圳 廣納外勞
湯文亮：香港政府的反擊
陳永傑：通脹回息口跌 股樓才受惠
廖偉強：把握樓市低撈機會
布少明：放寬樓花按揭成效有限
馬泰陽：冀施政報告刺激經濟樓巿
MONACO MARINE南歐度假氛圍
新寶城兩房呎售1.37萬 低估價15%
醫療費恐急升 港人退而不休
建築商變身包租公 向內地生分租房 主打百多呎房間 提供一條龍在港升學服務
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