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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：恢復派息 濠賭股首選銀娛

【明報專訊】從政策分析，疫後全球通關，加上內地政治局會議表明推動旅遊行業，相關股份自然可望受惠，我們較早前亦介紹過同程旅行（0780），而澳門賭股其實同屬此範疇。數據上，澳門統計局公布，8月入境旅客按年增加8.7倍至322萬人次，按月則升16.7%，創疫情以來單月新高。今年首8個月入境澳門旅客共1762萬人次，按年增加3.6倍。雖然踏入9月暑假結束，加上早前的天氣因素，客流有回落趨勢，但根據澳門酒店協會及花旗的數據，近日酒店業客流及博彩收益已逐步上升。

業績方面，上半年銀娛（0027）淨收益按年上升141%至157億元，經調整EBITDA由2022年上半年的1.91億元，大幅上升至44億元。業績勝預期外，恢復派息更為市場帶來驚喜，管理層指引同樣令人鼓舞。今年內，銀娛有多項新項目落成，早於8月其設有450間奢華套房的澳門銀河萊佛士（Raffles）開始試業，旨在推動高端顧客增長；而擁有700間客房的澳門安達仕酒店亦在近日開幕。

與此同時，近年澳門積極發展非博彩領域，而當中銀娛也早於多年前積極部署相關領域。第三及四期項目聚焦在非博彩業務，主要針對MICE（會議、獎勵、討論會和展覽）、娛樂和適合家庭旅客的設施，第四期乃屬於新世代的綜合度假城。新項目將令銀娛在路氹的發展全局得以完成，為未來收入增長注入新動力，預期中長線而言集團的市場份額有機會再增長。

投資者可能會有兩個疑問，首先是為何我們在賭股之中選取銀娛？第二是為何上文沒有講到市場充滿期待的中秋黃金周效應？針對第一個問題，由於澳門賭業結構明顯改變，VIP業務復蘇較慢，因此選股時可多留意中場收入佔比較高的股份。另外上文提到，銀娛積極佈局非博彩業務，旗下的酒店客房數目亦較多，均為其優勢之一。

趁短期波動 50元可吸

至於即將到來的內地黃金周假期（中秋節連國慶共8天假期，較以往多1日），雖然市場期待訪澳旅客數字回復至日均逾10萬人次，銀娛及美高梅中國（2282）分別表示，黃金周客房超過九成已訂滿，但由於投資者對丁財兩旺早有預期，除非最終博彩收入數據令人驚喜，否則未必可以進一步大幅推升股價。反觀，大家要留意部分投資者可能會選擇趁好消息出貨，令其股價於假期前後有所波動。

策略上，我們維持以往觀點：看好銀娛後市的投資者，可於50元以下買入；兩級目標為54.5元，以及7月31日的近期高位57.6元。若較買入價下跌8%，應重新檢討其基本因素並考慮減持。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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