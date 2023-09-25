梁振輝：美元上漲超出基本面

美匯指數自7月中旬以來的上漲主要是由美國例外論推動的，美國的增長預期超過了其他成熟市場。美國經濟的韌性使我們降低了其出現衰退的機率，這同時降低了美聯儲在2024年快速減息的必要，美聯儲發布的最新「點陣圖」就證明了這一點。儘管如此，我們認為近期美元的上漲已經超出了基本面，隨着貨幣回歸接近我們估計的公允價值，我們預計美匯指數將在未來1至3個月內逐漸跌向103.6。

展望未來12個月，美元疲軟的更廣泛基本驅動因素仍然存在。儘管美聯儲減息的速度可能較先前的預期為慢，但與其他成熟市場的央行相比，預計其減息幅度仍然會較大。再加上中國經濟增長的反彈和歐洲通脹相對美國更快下跌，應會導致美元實際（扣除通脹）的利差進一步壓縮並推低美元。

儘管早前歐洲央行的加息似乎已是本周期的最後一次，但區內通脹依然高企以及工資增長黏性的預期應會令歐洲央行將利率維持在高水平的時間長於美聯儲，這應會支持歐元兌美元在未來12個月展現上行空間。

瑞士央行在上周的政策會議上展現鴿派傾向，令我們預期美元兌瑞郎將呈區間波動。雖然中國的增長面對困難可能會在短期內對人民幣、澳元及新西蘭元構成壓力，但我們對最終增長會出現反彈的預期，應該會支持這些貨幣兌美元在未來12個月內反覆走強。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]