短期儲蓄保保證回報高見5厘

明報記者 劉敬華

目前銀行及保險公司推出的短期儲蓄保險計劃，可同時提供利息與人壽保障，但由於短期儲蓄保險設計是以儲蓄為主，提供身故賠償相對較少，投保人身故後，受益人可能僅取得保單現金價值再加1%至5%的賠償金，此亦解釋為何此類短期儲蓄保險一般均設免驗身批核及保證受保。

除身故及意外身故保障外，個別產品更可提供末期疾病保障，以立橋人壽喜盈於「息」三年儲蓄守護保2為例，該計劃同時提供身故保障及末期疾病保障，假如受保人經診斷患上末期疾病，該計劃將一筆過支付賠償，該賠償相等於已繳總保費的105%或診斷時的保證現金價值，以兩者較高者為準再減去任何欠款。

無疑投保人選擇短期儲蓄保，着眼點當然是期滿保證回報，保障部分猶如贈品。若只着眼於期滿保證回報，目前中銀人壽「目標三年網上儲蓄保險計劃」、恒生保險「極蓄賞」人壽保險計劃（一年）及立橋人壽喜盈於「息」三年儲蓄守護保2均可提供逾4厘的期滿年度化保證回報率，blue WeSave短期高息儲蓄保ST1更可提供達5厘的期滿年度化保證回報率，惟要留意此為推廣期內的限量優惠。

無論保單保障年期是2年，還是5年， 一般而言投保人選擇一筆過整付保費，即使是同一保險計劃，期滿保證回報亦會較高，基於整付保費往往可獲得保費折扣，即可支付較少保費，因而在計算上推高了期滿保證回報，以中銀人壽「目標三年網上儲蓄保險計劃」為例，假設選擇3年期港元保單，計入首年保費折扣率9.71%，一筆過預繳的期滿年度化保證回報率為4%，以分兩年月繳為3.55%。若一筆過整付保費並選擇較長保單年期，利息滾存期拉長，也可獲得較高的期滿保證回報。

選擇不同貨幣計價的保單會影響保證回報，目前美息較港息高，一般而言，同一計劃下選擇同一保障年期美元保單的期滿年度化保證回報率會較港元及人民幣保單高。不過也有例外情况，以匯豐保險「匯捷儲蓄保險計劃」為例，該計劃便以人民幣保單的期滿年度化保證回報較高，3年期人民幣保單的期滿保證回報最高可達每年3.45%，而5年期人民幣保單的期滿保證回報最高可達每年3.55%。

留意面對利率上升風險

要留意的是，雖然此類短期儲蓄保險可提供相對銀行活期存款較高的利率，但缺點為與定期存款一樣需面對利率上升的風險，假如投保期內市場利率升至高於計劃期滿年度化保證回報率，投保人便會損失獲取更高利率的機會，而儲蓄保險最短保單年期為1年，現時部分銀行12個月或以下的港元及美元定期存款優惠利率，亦有逾4厘的選擇，回報相近下，理論上選擇3至6個月的定期存款相對較能保持資金的靈活性。至於實際該選儲蓄保險，還是短期定存，則視乎投資者對未來息口走勢的預期，若預期美息即將見頂，甚至有機會於明年減息，並期望獲得人壽保障，可考慮以較長年期的儲蓄保險以鎖定回報，反之若預期息口仍在上升，或應考慮敍做短期定存。

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