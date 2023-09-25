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經濟
鄺翠玲 理財信箱

鄺翠玲：投資移民資金鬆綁 用儲蓄保「跑息差」

【明報專訊】俗稱投資移民的「資本投資者入境計劃」已於2015年初暫停，趕得切尾班車的人料已完成7年期限，陸續釋放這些資金的購買力了。

馬先生的投資移民申請在2014年中進行，他一家人在疫情前已移居香港，現在已換取了永居身分證，兒子（暱稱「小馬哥」）在2017年在香港升讀大學並已工作了兩年，現時月薪3.5萬元。

馬先生的投資移民方案是1000萬元的投資計劃，在期滿時戶口總值1200萬元。趁着這段香港樓市的調整期，他有意讓小馬哥上車置業，營造他的小小個人空間。心儀類型單位原是價值1100萬元，近期已調整至1000萬元以下，兩父子已有點心動，投資移民資金又剛剛鬆綁，特來詢問部署。

置業花800萬 仍有400萬可靈活處理

馬氏父子這次置業想法，純粹是自用方向出發，所以不太擔心短期的樓價方向，不過既然小馬哥已有工作，也打算留在香港發展，大可安排向銀行申請按揭，讓一部分資金留在身邊應急，甚至是投資增值，或許更有成效。

就以小馬哥的情况來說，他可敘造三成按揭，30年供款期，每月供款約13,700元。首期及相關支出、基本裝修等約需800萬元。在這安排下，仍有約400萬元資金作靈活處理。既然手頭上有一筆資金，大可看看「跑息差」可做出一個怎樣的效果。

跑息差通常是利用投資（股票、債券）或儲蓄保險作為「賺息/回報」的一條腿，在現時平衡風險與回報的考慮下，筆者在這一刻不太建議投放在投資項目，小注考考眼光是可以的，但若將數百萬元都是放在投資類別，在短線角度出發，筆者認為風險是比較大的；另一方向是採用儲蓄保險，就是利用時間增值，開始時回報可能不吸引，但在中長線往往更能提供穩定的增長，如果沒時間或沒興趣打理投資類項目，保險是一個不錯的選擇。

假設利率不變，整個30年供款期內，共需繳付約193萬元的利息，而首10年的利息支出較多，約98萬元，佔整體利息支出的一半。筆者建議將這400萬元的一半（200萬元）投放在儲蓄保險方案，這方案有以下特色：第5年便能歸本，對現金流壓力有一定的紓緩；在第10年後，戶口價值約298萬元，增值了98萬元，平均年回報約5%，已追貼現時樓按利率，已能把這10年已付的樓按利息追回；在第30年（物業供滿時），戶口總值約997萬元，增值了差不多800萬元，更比整個供款期需付的利息多3倍，平均年回報5.22%，相當不俗。讀者們還記得首期及相關費用是800萬元嗎？這30年的資產增值過程，令小馬哥平白免繳首期。

讀者們可能疑惑，他們是有400萬元的資金，為何只投放200萬元，那麼另外200萬元會否浪費掉大好的增值機會？

表面上或有道理，但除了考慮長中短線回報的等情况外，也要考慮本身的現金流情况，尤其小馬哥仍需付按揭。另外如經濟、投資氣氛變好，若有資金在手，也可捕捉機會。簡而言之，毋須將雞蛋放進同一個籃內，風險管理是投資增值的基本原則。

美聯金融集團副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[鄺翠玲 理財信箱]

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