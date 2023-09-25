De Beers：鑽石需求放緩屬暫時 料內地明年步入銷售旺季

明報記者 蕭嘉聰

她指出，疫情過後大中華市場的購物行為有一定改變，包括經濟增長放緩，富裕人群比例有所增加，令市場更集中在最能夠負擔的消費者。同時，雖然結婚率向下，不過婚姻作為一個巨大的承諾，內地二三線城市現時幾乎一半的新娘均會購入鑽飾慶祝訂婚或婚禮，比例是中國的歷史新高。此外，鑽飾平均價格亦出現變化，由於消費者購買力更高，加上更多婚禮，令人們購買更多鑽石密集（diamond-intensive）的飾物，令平均價格提升。

指內地結婚鍾情買鑽飾

集團戰略及創新行政副總裁Ryan Perry認為，鑽石市場已經歷一個周期，包括疫情期間零售店關門、購買變得困難，不過2021年和2022年的全球鑽石消費量，以及對天然鑽石首飾的需求均創新高。由於今年經濟放緩，特別是中美兩國，中國亦仍未擺脫疫情和封鎖的影響，因此需求放緩。

他相信，需求放緩只是暫時性現象，隨着消費者恢復信心可有所好轉。

他又稱，鑽石價格升跌並非單純受價格下跌影響，現時正處於宏觀經濟周期的低位，相信價格將會復蘇，天然鑽石整體趨勢是價格隨着時間而升值。過去35年來看，天然鑽石價格一直持續上漲，有信心情况會持續下去，復蘇及反彈將很快出現。

他表示，對鑽石產業來說，現時是一個充滿挑戰的時期，相信美國第四季以及明年中國將步入銷售旺季，因此集團更要積極採取行動，包括今年行銷開支是過去10年以來最多，亦額外投入2000萬美元至市場推廣，特別是專注於過去「A Diamond is Forever（鑽石恆久遠，一顆永留傳）」廣告標語，創造天然鑽石珠寶，以及在特定銷售季節作為禮物贈送和購買的價值。

內地人造鑽石未成熟 市佔仍低

至於人造鑽石會否影響天然鑽石市場，Ryan Perry表示，內地人造鑽石市場依然未成熟，加上人造鑽石價格下跌速度很快，相信內地消費者亦會感受到兩者差異，現時人造鑽石市佔率仍然很低，主要透過網絡銷售為主。