澳門中秋十一酒店預訂紛爆滿 房價返高位

上葡京豪華房叫5039元新高

截至今年7月底統計暨普查局數據顯示，全澳門的酒店房間數目達4.3萬間，較去年9、10月時的3.7萬間多出5000間。隨着疫情後，更多訪客訪澳，本報翻查主要賭場酒店官網顯示，在今檔中秋十一黃金檔期下，美高梅中國（2282）全線及銀河娛樂（0027）旗下澳門銀河、星際甚至新增的澳門萊佛士等共5間酒店，8日假期均全線預訂爆滿。金沙中國（1928）一系及其他酒店，普遍在9月30日至10月2日期間，出現預訂爆滿情况，當中有別於2019年有房間空置，旗下威尼斯人今年則無房應市。

至於酒店房價普遍重返高位。以有房供應的十六浦索菲特為例，該酒店的城市景觀高級客房在今年10月1日國慶正日房價叫價達2700元，雖然未必及得上五一檔期5月1日正日叫價的3060元，但是已經超越了2019年10月1日的2024元水平。近年新開的澳門博彩（0880）上葡京，以大牀豪華客房的房價計，更創開業以來最高位，在10月1日叫價高達5039.2元。

業界料入住率逾九成

有博彩業界人士指出，恐今年大環境不就，當地賭場恐「旺丁不旺財」。經營十六浦索菲特的實德環球（0487）副主席馬浩文則表示，料中秋十一檔期酒店入住率會超過九成甚至近乎爆滿，房價會逾2000元，訪客會在國慶前，以及假期首兩日訪澳居多。馬浩文更預料今個月賭收會達到今年最高水平。但是現時賭枱注碼只約恢復至2019年疫情前的85%，平均賭客注碼則較2019年低。業界原先預期貴賓博彩只及疫情前的10%，但是近期已回復至29%至30%，並超過預期。馬浩文說：「在政府將全年賭收調高至1700億澳門元後，他料在十一檔期的高收入支持下，澳門今年全年賭收再升至近1900億至2100億澳門元」。

澳門旅遊業議會理事長胡景光稱：「（當地訪客量）有望打破8月份的紀錄14萬人水平，料酒店入住率達九成，半島區的四星酒店房價約1000至2000元，金光大道的酒店每晚可介乎4000至5000元」。他亦預料，旅客較多集中在10月1日前後到來。