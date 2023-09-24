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經濟
薛偉傑 行銷新意思

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薛偉傑：AiDLab與便利妥 合作推動AI紡織檢測

【明報專訊】「人工智能設計研究所」（AiDLab）與「便利妥」宣布，雙方已簽署備忘錄，將會合作推動由前者研發的「人工智能紡織檢測系統」（AiTIS）的應用。

檢測速度與自動化生產線同步

原來，便利妥在2020年7月將兩條自動化的3D口罩生產線引入香港，每條生產線每分鐘最多可以生產500個3D口罩。可是，口罩一向倚靠工人以目測進行外觀質量判斷。這種檢測方法效率低而又不穩定，兼且人力資源成本高。而且，還跟不上自動化機器的速度而形成樽頸，拖低了口罩的實際生產速度。

為了保證口罩能達到最高的品質要求，同時又提升出貨量，便利妥在2021年底開始試用由AiDLab研發的AiTIS來進行品質檢測。

改用AiTIS之後，口罩的檢測速度可以和自動化生產線同步，令每條生產線實際發揮到每分鐘500個的最高生產速度，比之前使用人手檢測時提高了25%至30%。而節省下來的人手，則可以調配到其他崗位。

恒安國際集團財務總監李偉樑表示，計劃將AiTIS的應用擴展至集團設於海外的生產線，包括成人尿片、衛生巾和其他無紡布類的護理和衛生用品等，也包括便利妥以外的品牌。預料繼香港之後最先採用AiTIS的，將會是該集團的馬來西亞工廠。

AiDLab強調，AiTIS適用於各類紡織品，除了無紡布，還包括梭織布料、針織布料和皮革製品。

明報記者 薛偉傑

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