報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年9月24日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
美股三大指數連跌3周 半年最差 美匯指數連升10周 升穿105水平
歐三大股市偏軟 奢侈品股做好
日股上周外資淨流出107億美元 4年單周新高
嘉富麗苑4房8600萬沽 帳賺1600萬
內地化肥公司米高集團擬來港上市
愛得威擬削股本發新股還債
美歐需求轉至服務 拖累越南出口
與美達成高技術交易 越經濟迎新機遇
張宗永：男女職業足球 同工不同酬
薛偉傑：AiDLab與便利妥 合作推動AI紡織檢測
馮其十：內地經濟稍暖 觸底反彈仍需政策加力
張宗永：男女職業足球 同工不同酬
【明報專訊】在澳紐舉行的女子足球世界盃8月落幕，今屆的全球觀賞人數估計有20億，差不多是上屆（2019年）的一倍。20億觀眾是什麼概念呢？20億是男子世界盃觀眾的七成。
上 / 下一篇新聞
美股三大指數連跌3周 半年最差 美匯指數連升10周 升穿105水平
歐三大股市偏軟 奢侈品股做好
日股上周外資淨流出107億美元 4年單周新高
嘉富麗苑4房8600萬沽 帳賺1600萬
內地化肥公司米高集團擬來港上市
愛得威擬削股本發新股還債
美歐需求轉至服務 拖累越南出口
與美達成高技術交易 越經濟迎新機遇
張宗永：男女職業足球 同工不同酬
薛偉傑：AiDLab與便利妥 合作推動AI紡織檢測
馮其十：內地經濟稍暖 觸底反彈仍需政策加力
美股三大指數連跌3周 半年最差 美匯指數連升10周 升穿105水平
歐三大股市偏軟 奢侈品股做好
日股上周外資淨流出107億美元 4年單周新高
嘉富麗苑4房8600萬沽 帳賺1600萬
內地化肥公司米高集團擬來港上市
愛得威擬削股本發新股還債
美歐需求轉至服務 拖累越南出口
與美達成高技術交易 越經濟迎新機遇
薛偉傑：AiDLab與便利妥 合作推動AI紡織檢測
馮其十：內地經濟稍暖 觸底反彈仍需政策加力
prev
next