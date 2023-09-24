與美達成高技術交易 越經濟迎新機遇

多家科企晶片廠落實投資越南

拜登此行將美越關係升級為「全面戰略伙伴關係」，惟他否認是與中國冷戰。其間美企高層於河內與越南企業高層會面，包括谷歌、英特爾、美國最大晶片代工廠格羅方德（GlobalFoundries）、半導體廠商Amkor、Marvell等，並達成不少合作。

在越南之行的前後，微軟計劃為越南及新興市場度身訂造一個生成型人工智能的解決方案；Amkor擬在越南斥資16億美元在河內附近設晶片廠，負責組裝、測試晶片等，有望10月運作；Marvell、Synopsys亦擬建半導體設計中心。Nvidia亦表示，會與越南的科技公司FPT、電訊公司Viettel、綜合企業Vingroup等在人工智能有合作。據悉英特爾今年擬擴建旗下越南南部的晶片組裝廠。此外，越南航空也向波音購入50架737 Max型機體。

拜登在越南時重申，美國與越南正在雲端計算、半導體、人工智能範疇加深合作，強調越南在供應關鍵礦物方面很重要。越南目前為全球第二大稀土庫，可用於電動車及風力發電，僅次於中國。路透社分析，拜登到越南後，兩國外交關係歷史性加深，反映美國決心提高越南的國際地位，尤其在製造晶片方面希望減少與中國有聯繫。

有份促成美越企業會面的越南計劃及投資部部長阮志勇表示，希望越南企業能在美國拓展業務，並加入全球供應鏈。

擅長國際經濟法的香港城市大學法律系教授夏竹立認為，美國總統拜登訪問河內，其間的商業磋商都集中在高技術範疇，預料這種關係有望為越南帶來新的機會，促進經濟反彈。

[企業地球村]