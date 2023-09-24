美歐需求轉至服務 拖累越南出口

明報記者 鄭智文

資料來源：《日經亞洲》、彭博、路透社、《金融時報》、世銀、S&P Global Market Intelligence

今年越南出口額已連續6個月錄得下跌，為14年來最長跌勢。總計今年1至8月，越南整體出口額按年插一成，與去年增幅17%成鮮明對比，當中今年1月表現最差，出口額按年大瀉逾兩成，近期越南的三星及Adidas產品出口數字增長亦見放緩。

越南平均工資較全球水平低，吸引不少國際企業在當地建廠，變相越南依靠出口來帶動當地經濟，令過往數十年經濟得以快速增長，此際越南卻遇到難題。歐洲、美國本來是越南兩大客戶，但自從疫情以來愈來愈多人選擇在家工作，對貨品的需求轉移至服務，對一些越南廠商而言，歐美消費力成了一潭死水，曾期望今年情况轉好。求職網站VietNamWorks表示，每年企業都增聘人手，為聖誕節及年底旺季生產貨品，但目前企業仍在觀望，等待市場有正面信號才行動。

學者：越自身問題 阻落實「中國加一」

擅長國際經濟法的香港城市大學法律系教授夏竹立指出，越南本身也有些根深柢固的問題，處處受阻的物流、處事官僚等使情况加劇，「中國加一（供應來源要在中國以外再加一個地方）的承諾尚未完全落實到。」

牛津經濟助理經濟師Theng Theng Tan認為，下行趨勢未見盡頭，本來大家期望中國通關後可刺激越南出口急增，現在期望幾乎全部落空，預料越南下半年經濟增長達不到官方目標約9%。越南去年經濟按年增長8%，今年上半年卻大幅放緩至3.7%，若撇除疫情時候，更是逾10年最低增幅，並離今年全年目標6.5%仍非常遙遠。

越南國會主席王廷惠在河內的經濟論壇上表示，隨着美國、中國、日本、韓國面臨經濟增長放緩，明言越南今年經濟很難達標，又指面對訂單數量下滑、資本有限，當地企業正處於困境。他認為，由於越南廠商未有投入綠色生產方法，如服裝業可能因此會輸給孟加拉。越南國家銀行副行長陶明秀（Dao Minh Tu）今年曾放口風，指該行的貨幣政策會繼續追求寬鬆，刺激經濟，但可以減息的空間不多。

世銀籲藉公共投資刺激增長

世銀越南主管Carolyn Turk分析，越南經濟正受內外因素考驗，若要刺激增長，建議當地政府以有效的公共投資來支持總需求，進而創造職位及刺激經濟活動。今年越南政府基建開支疲弱，總計首8個月，已計劃公共投資支出只發放了42.4%，連一半也不到。

標普全球市場智庫亞太區首席經濟師Rajiv Biswas則較樂觀，撰文指近期越南出口確實受挫，但中期有望恢復強勁增長，相信可繼續受惠於全球供應鏈轉移，成為東南亞有競爭力的製造基地。另有部分分析師預料，如果越南工廠和港口表現做好，庫存將在未來幾個月內清理，最終恢復對越南產品的需求。

FT：應善用製造業帶來好處

令經濟多元化

《金融時報》早於7月發社評，指越南過去數十年的快速增長是由出口帶動，令數百萬人得以脫貧，但其經濟正處於十字路口：一邊要繼續吸引一眾投資者目光，一邊要提升其營商環境。長遠而言，若要達到2045年前成為高收入經濟體的官方目標，越南必須善用製造業帶來的好處，令經濟體變得多元化。

社評又指出，馬來西亞、泰國於1990年代曾與越南今日的方向相似，惟該兩國陷入「中等收入陷阱」，越南收入隨着經濟增長，便不可能永遠依靠低收入模式。越南若繼續倚賴出口帶動增長，面對全球貿易的波動環境，便顯得脆弱。該報提醒，越南要將「去風險化」的浪潮轉化為長遠繁榮，仍要下很多工夫。

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