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經濟
香港地產

嘉富麗苑4房8600萬沽 帳賺1600萬

【明報專訊】樓市持續淡靜，有豪宅業主劈價放售物業。市場消息稱，中半山嘉富麗苑1座高層A室，實用2348方呎，4房望維港景，屬屋苑中的優質戶，原業主早前連一個車位以逾1億元放售，惟幾度議價後，以8600萬元易手，減價逾1400萬元或14%，實呎36,627元。翻查資料，同座樓下一個單位屬事故單位，在3年前以9100萬元易手，兩者差幅逾5%。

資料顯示，上述單位原業主為白鶴（BAI, HE），與香港足球運動員名字相同，料為同一人。他於2008年1月以約7000萬元購入，持貨約15年，帳面獲利1600萬元或23%離場。

凱滙3房1172萬元易手 實蝕兩成

市場續錄二手蝕讓個案，市場消息稱，觀塘新晉屋苑凱滙再錄蝕讓成交，有關單位為5座低層N室，實用758方呎，3房連套房間隔，近日以1172萬元易手，實呎15,462元。原業主2019年以1402.3萬元購入，持貨4年，帳面蝕230.3萬元或逾16%，計及交易雜費，實際蝕讓達286萬元或20%。

另奧運站凱帆軒亦錄蝕讓成交，中原首席分區營業經理黃家全表示，單位為3座中層G室，實用439方呎，兩房戶望開揚海景，成交價758萬元，實呎17,267元。原業主2020年9月以845萬元購入，持貨剛滿3年即放售，帳面蝕約87萬元或10%，計算交易雜費後，預料實際損手近130萬元或約15%。

凱和山首輪售出33伙

一手市場方面，由路勁（1098）牽頭的屯門掃管笏凱和山，樓花期約10個月，昨日首輪銷售，項目以價單形式推售158伙，折實售價312.5萬元起，昨日售出33伙，佔可出售的單位數目約21%，當中有一組家庭客斥資逾800萬購入兩伙1房單位自住。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，受惠於日前金管局放寬按保至樓花物業，有近三成買家選擇即供付款計劃。他續稱，因近期樓市受內外經濟環境影響，加上期待下月施政報告會有新的減辣或利好消息，市場觀望味濃厚，將待明日推出招標單位後，再部署下一輪銷售計劃。

飛揚1期今盡推最後70伙

由兩大龍頭發展商長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門青山公路飛揚1期，樓花期約7個月，在今日盡推最後70伙，以先到先方式發售。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目自開放現樓參觀後，反應非常熱烈，開放現樓單位有助準買家對項目有更深入了解，準買家今日在挑選單位時更具信心。

另由鼎珮持有、已屆現樓的長沙灣睿峰，昨日推出45伙招標，並售出兩伙，其中一伙為西翼35樓C室，實用319方呎， 屬1房間隔，成交價逾1000萬元，呎價31,411元。發展商表示，睿峰自今年2月初重啟銷售後，迄今累售95伙，套現逾10億元，而整個項目累售285伙，約佔全盤單位總數414伙約69%。

[香港地產]

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