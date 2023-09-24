歐三大股市偏軟 奢侈品股做好

英國股市上周五收市微升0.07%，法股及德股分別跌0.4%及0.09%。消費相關股份表現強勁，歷峰集團（瑞士：CFR）收市升1.61%至117.05瑞士法郎；開雲集團及Hermes（法：RMS）分別升1.51%及1.49%；在港上市的普拉達（1913）亦升0.64%。

彭博引述DWS歐洲股票聯席主管Marcus Poppe稱，雖然該行對直接投資中國並不太樂觀，但投資與中國相關的歐洲股票就有所不同。他續稱，中國宏觀經濟情况仍岌岌可危，惟部分行業仍實現「出色（stellar）」的收入增長，因此通過投資歐股將是與中國打交道的安全做法。報道指出，LVMH、開雲集團及Hermes在內的歐洲奢侈品製造商，其收入多達20%來自中國，中國亦是礦石商和汽車製造商的主要市場，不過相關行業因房地產市場危機和疫情後經濟復蘇不平衡而受到嚴重打擊。

分析：本周追黃金周相關股或現獲利盤

臨近十一黃金周，內地旅遊消費股表現亦向好，攜程（9961）上周五收市報287.4元，升2.5%；華住酒店（1179）升2.5%；同程旅行（0780）及復星旅遊文化（1992）分別升2.0%及1.2%。永裕證券董事總經理謝明光提醒，港股與內地消費、十一黃金周相關的股份上周已見炒作，例如攜程等早前已曾炒上，如果本周才入市，或有機會出現獲利盤，最終得不償失。