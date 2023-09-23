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經濟
2023年9月23日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
魯大師撤派特息前 控股股東沽貨 主導股價走勢 炒高七成後挫逾四成
分析：股價波動應與派特別息無關連
馬可數字科技發CB告吹 復牌瀉八成
法庭頒令勤+緣梁鳳儀賣樓前須通知證監
內地傳寬外資持股比例 恒指隨A股大漲402點
德勤大削港全年IPO集資預測七成 調低至500億 指美加息人幣跌減上市意欲
彭博：菜鳥擬最快下周申港上市 籌至少78億
匯豐轉軚看淡樓市 降地產股評級
穗番禺撤限購 新盤睇樓客即增
恒大：銷售遜預期 撤債務重組會議
羅兵咸料大型內銀派息率續穩定
日央行維持鴿派 圓匯跌穿148 承認通脹較預期持久 必要時加碼寬鬆
安謀上市一周即破底
微軟購動視暴雪接近獲英CMA開綠燈
Tesla擬印度建儲能系統
凱德苑首現銀主盤 叫價低同類6% 一房325萬未補價放售 每呎不足1.2萬
CCL連跌6周共4% 新界西今年升幅全蒸發
海外客9萬租東半山近60年舊樓
凱和山一周收逾3000票 超購18倍
東涌東填海區首幅住宅地中秋起招標
羅守輝沽航天科技中心高層 5年蝕三成
陸振球：樓齡與地積比掛鈎 可增重建誘因
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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