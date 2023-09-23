東涌東填海區首幅住宅地中秋起招標

另外，今年初透過強拍統一項目業權、新世界（0017）旗下尖沙嘴漢口大廈，最新向城規會申請作商住發展，擬建110伙，總樓面約13.88萬方呎。據城規會文件顯示，上述申請地點為尖沙嘴漢口道43至49A號，現屬商業用地，地盤面積1.16萬方呎，申請人擬作分層住宅及准許的辦公室、商店及服務行業/食肆用途，以地積比12倍計，可建一幢28層高綜合大廈，建築物高度為不超過主水平基準以上110米。地下至7樓為零售及餐飲樓層，8至17樓大部分作辦公室用途，住宅則設於18樓或以上，住宅約110伙、平均面積361方呎，總樓面約13.88萬方呎。

新世界漢口道申建110伙

申請人指，商業用途地帶覆蓋範圍，不能反映現時該區的混合式用途，擬議發展能提供中小型單位以切合公眾對住屋的需求，與政府的增加房屋供應政策相符。資料顯示，漢口大廈於1959年落成，樓齡約64年，原屬11層高的商住物業，地下為商舖，1樓或以上為住宅單位。新世界或有關人士早年進行收購，並在2019年提出強拍申請，今年2月獲批強拍，今年3月透過拍賣統一項目業權。