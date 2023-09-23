海外客9萬租東半山近60年舊樓

新租客為外地來港工作人士，業主於2017年以5100萬元連車位買入，持貨約6年，租金回報約2.1厘。

內地專才1.75萬租ONE SOHO一房

另西半山景雅花園亦錄租務成交，港置分區董事林子溢表示，有關單位為高層A室，實用775方呎，原則屬3房間隔，現改作兩房，望維港海景，業主原以月租4萬元放租，放租約1個半月後獲外區客洽詢，雙方經議價後以3.65萬元承租，減價3500元或8.8%，實用呎租約47.1元。

據悉，新租客為醫生，心儀單位享維港全海景，故睇樓1次即決定承租上述單位。原業主於2018年6月以約1480萬元購入，租金回報約3厘。

此外，市場再錄內地專才租樓個案，港置首席高級營業經理林冬盈表示，新入伙盤、由信置（0083）、莊士（0367）等合作發展的旺角ONE SOHO再錄租務成交，位於中層A1室，實用285方呎，1房間隔，向東望市景，獲內地專才以月租1.75萬元承租，實用呎租61.4元。業主去年3月約728.8萬元一手購入，租金回報約2.9厘。