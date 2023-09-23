CCL連跌6周共4% 新界西今年升幅全蒸發

事實上，本周8大指數全告失守下挫，其中新界西、大型單位（主要反映豪宅）今年至今的升幅已蒸發。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指，CCL連跌6周共3.97%，最新報158.85點，相對今年4月高位168.4點，即近23周累跌5.67%，令今年整體樓價升幅收窄至1.33%。

CCL距去年低位僅1.56％

她估計，CCL正向下逼近去年12月156.37點低位，現僅相差2.48點或1.56%。

另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報158.68點，按周跌0.74%；CCL（中小型單位）報157.32點，按周跌0.73%；CCL Mass、CCL（中小型單位）同樣齊跌6周，兼同屬34周、即逾8個月新低。

大型單位樓價今年倒跌0.16%

豪宅方面，CCL（大型單位）報166.4點，按周跌0.24%，連跌兩周共1.14%；而今年至今倒跌0.16%。分區方面，港島CCL Mass報162.95點，按周跌0.33%；九龍CCL Mass報151.79點，按周跌0.79%，連跌3周共3.21%。

新界方面，新界東CCL Mass報172.12點，按周跌1.69%；新界西CCL Mass報145.04點，按周跌0.39%，連跌4周共5.39%，今年至今則倒跌0.26%。