凱德苑首現銀主盤 叫價低同類6% 一房325萬未補價放售 每呎不足1.2萬

明報記者 管龍欣

上述單位位於凱德苑中層11室，實用面積279方呎，可作1房戶型，新近以325萬元未補價放售，實呎11,649元。房委會資料顯示，屋苑累錄6宗未補地價二手成交，其中有一宗成交與上述單位呎數及座向一樣，同為實用面積279方呎的11室，該單位位於低層，今年7月以345萬元、實呎12,366元未補價易手。換言之，今次放售的單位較早前同類成交的樓層為高，但叫價卻較低層成交價低約6%。

叫價較3年前買入價高五成

據悉，上述銀主盤叫價，較原業主2020年以216.05萬元向房委會一手購入價高約五成，單位同年向銀行承做一按後，去年再向多間不同財務公司抵押單位作借貸，因業主無力償還貸款，最後由銀行接管，並淪為銀主盤放售。事實上，2020年入伙的凱德苑，鄰近同區有「居屋王」之稱的凱樂苑，兩者皆為二手居屋市場的熱門之選，凱德苑上月有兩房戶業主持貨約3年，勁賺232萬元，單位期內勁升約六成。至於凱樂苑近年更曾錄得勁賺高達1倍的二手成交，屋苑近期更揭發有「清水盤」持貨4年，轉手勁賺個案，引發「炒居屋」的疑雲，後來事件更由房屋署接手調查。

內地客付百萬辣稅買青華苑3房

另外，市場亦錄內地客不惜付逾百萬元辣稅逆市購入居屋個案。區內代理指，樓齡近40年的青衣青華苑，近日連錄兩宗成交，其中E座低層2室，實用554方呎，3房間隔，向東北，415萬元已補價沽出，實呎7491元。區內代理又指，單位去年底最初開價600萬元，累減185萬元，終以415萬元沽出，減幅達三成。新買家為內地人，租樓數年，見近期樓價跌幅擴大，故不惜付三成買家印花稅，即124.5萬元入市。原業主1987年31.27萬元向房委會一手購入，料扣除補地價後仍獲利甚豐。

柏傲灣3房戶1560萬沽 6年實蝕6%

至於二手私宅方面，美聯高級分區營業經理何振榮表示，荃灣柏傲灣2A座高層D室，實用面積903方呎，3房1套連工人套間隔，獲首置客以1560萬元承接，實呎17,276元。原業主2017年以1577.3萬元一手購入，帳面蝕約11.3萬元或1%，連使費料實蝕約92萬元或約6%。