日央行維持鴿派 圓匯跌穿148 承認通脹較預期持久 必要時加碼寬鬆

日本10年期國債孳息率昨處於0.75厘，是接近10年高位，但仍遠低於美國10年期國債孳息率的4.5厘水平，後者是2007年以來最高。由於美聯儲在本周的議息會議透露，今年仍可能再加息一次，令日、美息差擴大，日圓受壓。日興資產管理估計，日本政府可能會待日圓兌每美元跌至150水平時大舉干預，因為難以容忍更多輸入性通脹壓力。日本8月通脹率略高於預期，且連續17個月高於日本央行的2%目標，令外界懷疑日本央行對物價增長將會放緩的判斷。

日8月CPI升3.1% 高預期

昨公布的日本8月全國消費者物價指數（CPI，生鮮食品除外）按年升3.1%，升幅與7月持平，分析師原預期輕微回落至3%。若不計入政府對電費及城市燃氣費的支援措施，8月CPI按年升4.1%。

日本央行行長植田和男昨表示，通脹將會開始較明顯地放緩。不過他同時承認，物價升勢較預期持久。他拒絕評論短期匯率走勢，但表示正密切關注匯市。

他強調對結束負利率政策的距離「沒有太大變化」，由於目前仍未處於通脹伴隨工資增長的狀態，在實現通脹穩定於2%的目標前，仍要在當前的政策框架下，耐心地維持貨幣寬鬆政策。他的評論反映，央行政策轉向並非迫在眉睫。

植田拒評何時結束負利率

對於他早前曾向《讀賣新聞》表示，日本央行在今年底前看到薪酬與通脹穩定增長「並非沒有可能」，他昨解釋此說法是為了給自己「保留更多選項」。不過他拒絕談論央行將在何時結束負利率政策。日本央行昨將短期利率，繼續維持在負0.1厘，並將長期利率上限維持在1厘。

彭博經濟研究的經濟學家Taro Kimura指出，日本經濟仍沒有為旨在支撐日圓的加息做好準備，其內需仍然疲軟，雖然工資增長取得一些進展，但由於就業市場未算繃緊，工資增長並不穩定。

瑞銀證券經濟學家Masamichi Adachi表示，日本央行政策變化的催化劑，在於日本消費者是否相信工資將跟隨物價上漲，「我認為這種變化不會在未來半年出現，這意味日本央行的政策轉變將會較慢」。

（綜合報道）

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