恒大：銷售遜預期 撤債務重組會議

原本下周一周二舉行會議

基於公司目前情况以及與其顧問及債權人協商，公司認為有必要重新審視建議重組的條款，以匹配公司客觀情况和債權人訴求。因此，原定於下周一（25日）及周二（26日）有關建議重組的協議安排會議將不會舉行。分析預料，公司或有意再調低重組方案條款。

分析：或有意改方案條款

恒大3月公布境外債務重組方案，截至2021年底止年度，其負債總額高達1.89萬億元人民幣，並出現負資產1990億元人民幣。因應恒大票據、景程及天基3組境外債債權，分別提供手上恒大物業（6666）、恒大汽車（0708）各30%股權，以及由中國恒大等向恒大汽車提供的貸款轉成新股，用作質押供發行股票掛鈎票據。同時，根據重組安排，恒大的兩間發債體景程及天基，分別發行總值65億美元及8億美元的新展期票據，為時4至8年不等，用作重組。

早前融創中國（1918）境外債務重組計劃獲得大多數計劃債權人批准。融創為境外債務重組達成協議的最大型內房商，重組獲債權人絕大比例通過，分析相信反映債權人眼見內房債務危機難以短期解決，只有面對現實接受。