明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

恒大：銷售遜預期 撤債務重組會議

【明報專訊】中國恒大（3333）公布有關境外債務重組最新進展，表示自今年3月公布有關建議重組的條款以來，集團的銷售情况不如預期。

原本下周一周二舉行會議

基於公司目前情况以及與其顧問及債權人協商，公司認為有必要重新審視建議重組的條款，以匹配公司客觀情况和債權人訴求。因此，原定於下周一（25日）及周二（26日）有關建議重組的協議安排會議將不會舉行。分析預料，公司或有意再調低重組方案條款。

分析：或有意改方案條款

恒大3月公布境外債務重組方案，截至2021年底止年度，其負債總額高達1.89萬億元人民幣，並出現負資產1990億元人民幣。因應恒大票據、景程及天基3組境外債債權，分別提供手上恒大物業（6666）、恒大汽車（0708）各30%股權，以及由中國恒大等向恒大汽車提供的貸款轉成新股，用作質押供發行股票掛鈎票據。同時，根據重組安排，恒大的兩間發債體景程及天基，分別發行總值65億美元及8億美元的新展期票據，為時4至8年不等，用作重組。

早前融創中國（1918）境外債務重組計劃獲得大多數計劃債權人批准。融創為境外債務重組達成協議的最大型內房商，重組獲債權人絕大比例通過，分析相信反映債權人眼見內房債務危機難以短期解決，只有面對現實接受。

上 / 下一篇新聞