穗番禺撤限購 新盤睇樓客即增

物業滿兩年業主查詢放盤

新政落實後兩日，本報記者前往位於番禺的新樓盤龍湖御湖境了解情况，雖然是平日下午，但售樓處已有不少睇樓客，且還不斷有人前來，銷售人員表示，該區取消限購後，有原本不符合購買條件的客人來查詢，這兩天亦接待80至90組客，料周六日能達到200組。同樣位於番禺的新盤新世界耀勝尊府，銷售人員也指取消限購後，來了解的客人明顯增加。

分析：盤活「樓換樓」需求

另外，有廣州市地產代理亦反映，二手樓增值稅免徵期改為兩年後，這兩日亦收到一些物業剛好滿兩年的業主查詢放盤，也有外地戶口、社保符合最新的兩年期限人士來詢問買樓情况，不過目前來看只有賣方活躍，買家還是會傾向多觀望一下市場情况才決定。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，出現首個一線城市放開限購是很重要的信號，說明當前政策的放鬆力度很強，而且將二手樓增值稅免徵年限從持有五年縮短至持有兩年，有助降低二手樓交易成本，盤活「樓換樓」的需求。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則指出，除了縮短二手樓增值稅免徵年限，非戶籍居民家庭的繳納社保年限從五年減至兩年，也有助滿足外來年輕人口扎根廣州的訴求。但他也表示，值得注意是今次政策調整，住房供應較小而需求大的中心城區，以及非戶籍居民置業較多的白雲區和以大灣區宜居宜業為發展的南沙區仍維持嚴格限購措施，取消限購的都是新樓庫存量較大區域，可見政府仍然堅持「房住不炒」總基調，因區制宜精準施策，繼續防止投機炒樓。

明報記者 廣州報道