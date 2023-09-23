明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

匯豐轉軚看淡樓市 降地產股評級

【明報專訊】匯豐發表報告，不再預測香港樓市復蘇。匯豐最近預計樓價今年無升跌，明年上半年樓價將跌5%，在下半年才企穩。該行原預計2023年香港樓價將漲8%，2024年漲4%。匯豐因應對本港樓市預測轉淡，全面調低主要地產發展股的目標價，並下調其中多家地產股的投資評級。

料明年上半年樓價跌5%

匯豐在報告中指出，按揭利率上調、經濟放緩可能會抑制市場情緒和銷售量，而發展商大幅減價催谷新盤銷情，在犧牲盈利之餘亦對置業信心造成負面影響。香港的按揭利率受美聯儲加息的影響，一路上調。最近一次加息後，香港新做按息已達到5.75厘，令有意置業人士壓力倍增。

除此之外，經濟放緩可能會削弱本已脆弱的市場情緒。匯豐預計開發商不惜犧牲利潤，在新盤定價上更積極，但這亦會加深有意置業人士對樓價下跌的憂慮，或傾向於等待房價的進一步下跌而繼續觀望。由此或將造成價格下降、利潤降低和需求減少的惡性循環。

儘管面臨強大的不利因素，但政府自2022年以來的人才引入政策使得香港人口持續淨流入，或使香港樓價看到一線希望。

予長實信置新地買入評級

匯豐將嘉里建設（0683）和九龍倉（0004）評級從買入下調至持有，恒地（0012）評級從持有下調至減持，但給予長實（1113）、信和置業（0083）及新地（0016）買入評級。

上 / 下一篇新聞