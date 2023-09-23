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經濟

德勤大削港全年IPO集資預測七成 調低至500億 指美加息人幣跌減上市意欲

【明報專訊】德勤中國大幅下調全年港股新股集資額預測，由先前預測的1800億元調低至500億元，即按年大削72%。德勤指下調預測，主要因應美國加息周期或較原先估計長，同時人民幣貶值亦令上市市盈率低迷，減低公司來港上市意欲。

明報記者 江陵凱

本報翻查現有資料發現，對上一次全年港股集資額低見500億元水平，至少已是2002年的516億元。

德勤中國華南區主管合伙人歐振興指出，先前6月的1800億元預測，是基於息口見頂、並於明年減息而作估算，目前他幾肯定美國聯儲局將會於12月加息，加上聯儲局於明年息口政策似乎未有去向，僅表示維持於高位橫行，不確定性增加將進一步影響投資者信心和香港IPO市場。

主板市盈率低迷 跌至11倍

他續稱，今年第三季香港主板市盈率為11倍，相較於2020年第四季市傳螞蟻集團來港上市時的18倍為低，加上人民幣匯價年初至今跌近一成，而香港有六成公司於內地營運及以人民幣作為貨幣，影響考慮上市公司的集資規模和估值，令先前宣布會分拆上市的大型公司將延遲上市計劃，亦影響香港IPO市場。

德勤同時亦降低港股上市新股數目的預測，由原先的100家下調至70家。不過歐振興指，德勤仍維持對港股今年於全球IPO集資市場排名第5位的預測。

德勤指出，港股首三季度共有44隻新股上市，較去年的51隻跌14%，期內沒有海外公司來港上市。而港股首三季度IPO集資額為247億元，較去年的640億港元大跌61%，香港於全球IPO市場集資額排名，亦由今年上半年的第6名，跌至首三季的第8名，落後於滬、深（第1、2名）交易所，以致阿布扎比（第5）、印度（第6）及印尼（第7）等亞洲區內證券交易所。

倡吸外企上市 促GEM改革

對於港股上市情况疲弱，歐振興建議於互聯互通方面，應從吸引外國公司到港上市入手，更建議GEM進行改革，香港有36萬間中、小型公司，佔香港公司總數約98%，惟現時GEM似乎未能發揮其作用及欠缺平台，以幫助中、小型小公司發行新股。

相關字詞﹕聯儲局加息 螞蟻集團 市盈率 美國加息 集資額 上市 新股IPO 新股 德勤中國

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