法庭頒令勤+緣梁鳳儀賣樓前須通知證監

案中原有兩名答辯人，分別是梁鳳儀及黄宜弘。黄於2021年6月在美國離世，目前案中答辯人只餘下梁一人。庭上透露，梁現在身處加拿大。

證監估算梁加港滬擁1.9億物業

證監會代表昨日指出，梁今年8月至9月間多次與一名招姓女士透過微信對話（見表），其中梁傳信息表示「我不會再踏入香港」、「證監會花10年時間也奈我不何，更何况你」、「警告，想想你女兒」等。證監會接獲線報後，發現梁正出售其位於上海的物業。證監會估算梁分別在香港、上海及加拿大持有的物業，總價值約1.9億元。

答辯人的代表律師反對申請，指梁沒有意圖不再回港及無視司法程序，她出售房產純屬商業考慮。答辯方亦質疑線人的可信性，指相關信息是虛假捏造，梁一度向證監會展示她手機中沒有相關信息。惟證監會指，梁可以發送相關信息予對方觀看後，再自行刪除信息。法官聽罷雙方陳詞，認為現階段做法為下令梁在出售物業及處理賣樓收益前都需提早通知證監會，相關臨時禁制申請則押後再處理。

涉挪用上市公司逾7000萬

昨日庭上提及，案中涉挪用公款事件發生於2010年至2012年期間，梁疑透過勤+緣，抬高價格以購入多部電視劇、電影的播映權，交易額逾3.27億元。證監會指梁從交易當中挪用集團逾7000萬元。

【案件編號：HCMP1917/19】