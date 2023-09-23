馬可數字科技發CB告吹 復牌瀉八成

股價曾觸發市場波動調節機制

馬可數字科技本月15日公布，發行可換股債券（CB）本金總額5000萬元，換股價每股65元，換股股份佔擴大後股本0.12%。公司擬將集資淨額所得的七成，用作在中國的應收帳款融資，三成用作香港的日常營運用途。馬可數字科技在本周一（18日）開市前停牌，並在事隔3日後於周四宣布，礙於認購協議先決條件，未能夠符合有關上市規則，即初步換股價不低於進行配售時股份的基準價20%或以上，因此與認購方訂立終止契據，叫停發行有關可換股債券。

馬可數字科技昨日（22日）復牌股價大瀉，更曾因股價波動觸發「市場波動調節機制」，而進入5分鐘冷靜期，股價曾低見13.6元，收市報13.9元，跌82%。成交股數有2,340萬股，成交達5億元。

北水持倉4萬股 帳面輸不足260萬

港交所資料顯示，截至本周四（21日）反映周二港股通下的北水持倉，持有馬可數字科技僅4萬股，按馬可數字科技上周五（15日）收市價78.75元計，昨日股價急瀉，北水帳面輸不足260萬元。

至於友聯國際教育租賃，就較受北水青睞，截至本周四，北水仍持有友聯國際教育達1.12億股，佔已發行股份6.63%。友聯昨日收1.77元，再跌14.5%，成交額1.61億元。