魯大師撤派特息前 控股股東沽貨 主導股價走勢 炒高七成後挫逾四成

受取消派發特別股息的消息影響，魯大師股價昨再挫8.85%，收報1.03元。該公司在9月11日公布，於9月21日舉行董事會，以考慮向公司股東宣派特別股息，其後股價水漲船高，由公布擬派特別息時的1.12元，升至9月19日的1.9元，升幅達到69.6%。翌日（即9月20日）魯大師股價卻突然腰斬，低見1元水平，跌幅達47.4%（見圖）。

周三大股東出貨佔總成交3/4

公司周四揭曉股價狂瀉原因，披露控股股東之一的誠盛有限公司原來於9月20日，亦即股價高位當日於公開市場自願出售3434.3萬股或12.77%。該個超級沽盤佔當日魯大師成交股數逾四分三，相對該股今年以來日均成交不足73萬股，高出43倍，成為當日股價大成交急瀉的震撼彈。公司周四收市後宣布，經過綜合考慮近期公司股份價格及成交量出現不尋常波動，為了充分評估有關宣布派發特別股息的影響，取消舉行董事會會議。

稱股價波動 要充分評估派特別息影響

據此前通告，誠盛早於2018年9月4日與大師控股訂立公司股東權利委託協議，誠盛委託大師控股行使誠盛作為公司股東的所有權利，而大師控股由魯大師董事長兼執行董事田野直接全資擁有。

緊隨出售事項後，誠盛、大師控股及田野所持或被視作持有之股份權益由8274.51萬股或佔已發行股份總數約30.76%、1.29億股股份或佔已發行股份總數約47.83%，以及1.29億股股份或佔已發行股份總數約47.83%，分別減少至4840.21萬股或17.99%、9432.11萬股股份或佔已發行股份總數約35.06%，以及9432.11萬股或佔已發行股份總數約35.06%。

公司指控股股東減持不影響營運

公司公告並指，預期出售事項將不會對公司之業務營運及管理層組成產生任何重大影響。

明報記者