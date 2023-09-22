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經濟
2023年9月22日星期五
技術取勝
投資策略
金管局料高息環境維持一段時間 美聯儲不排除再加息 分析：港息未見頂
人行穩匯價 中間價偏強1294點子創新高
恒指再挫230點 分析：或下試16000
聯儲局按兵不動 展望偏鷹
星銀行傳加強審核華裔客打擊洗錢
李惟宏：投資不要輕信網紅
中旭超額103倍 成今年「超購王」 3新股昨截票 共凍資38億
陳啟宗：港樓價續跌 經濟雪上加霜
瑞銀：港人平均工作20至25年 始買到650呎單位
港8月通脹升1.8%低於預期
恒大人壽原董事長傳遭留置調查
國泰明年向機師提供新津貼
英倫銀行近兩年首停加息 英鎊續弱 兌港元跌穿9.6算
美匯債息上揚 美股三大指數早段下滑
Foodpanda母企 洽售部分亞洲業務
JIP財團奪東芝逾78%股權 鋪路私有化
張兆聰：樓市倘回暖利建材股 聯塑看俏
港元定存高息精選
植耀輝：百勝中國現價買 中線持有
方保僑：未受監管虛擬資產交易平台風險高
技術取勝：江蘇寧滬高速挑戰7.5元
盧駿匡：恒指跌破區間底 料下試17573點
WeChat Pay送電子現金券 吸港人深圳消費
蔚來推智能手機 NIO Phone售6499人幣起
劉思明：中美幣策短期難收窄 A股港股續低迷
周顯：經營太「進取」 引證監出手
譚新強：AI如何影響選舉
湯文亮：三十六計之打草驚蛇
中原（海外）許大衛：星樓市內需支撐 料今年樓價靠穩
日家品店NITORI擬10年開20店 趁舖租回落攻港 指經濟不景下發展空間更大
英發展商80萬短租羅素街巨舖 呎租92元
ONE INNOVALE系列餘百伙現樓待售
屯市兩房485萬沽 5年實蝕一成
公司客4.9萬租帝峯．皇殿4房戶
長實北京盛寓620萬人幣入場
技術取勝：江蘇寧滬高速挑戰7.5元
【明報專訊】敏華料6.3元有阻力（圖）
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