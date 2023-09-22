陳啟宗：港樓價續跌 經濟雪上加霜

暴利日子不復返 豪宅市場成亮點

陳啟宗表示，長遠來說結構性轉變將令本港更具競爭力，只是轉變出現得不太合時，樓價持續下跌，或令本港經濟雪上加霜。加上海外經濟疲弱和政局難料，致國際貿易低迷，物流業及相關行業亦難見起色，故個人消費難有顯著增長，加上樓市的結構性轉變，目前很難對未來過度樂觀。他預期恒隆下半年仍有出色表現，增速則放緩，他仍未看清2024年形勢。

他又稱，隨着內地經濟變差，本港經濟必受影響，特別是房地產業正經歷結構性變革，形勢已截然不同。土地供應增加，暴利日子一去不復返，唯一的亮點可能是豪宅市場，因為內地很多富人都渴望移居香港。

陳啟宗指出，雖然今年恒隆大概不會買地，但未來總有一天會有此意，儘管確實時間很難預測，但團隊會一直留意，希望不會錯過下個良機。

料商廈租金復蘇步伐緩慢

他又將本港與內地相比，指本港的困難可謂微不足道，本港正慢慢從疫情中恢復過來，預計不會迅猛反彈，希望會穩定復蘇。零售銷售額已有所改善，也可預期店舖租金會緩緩上升。不過辦公樓租賃收入則因預計美國會進一步打擊金融業及相關專業服務，料租金復蘇步伐會緩慢。未來數年，核心商業區甲級辦公樓會有大量供應，進一步拖慢復蘇速度，次級地段的租出率及租金升幅可能會稍遜。

內地方面，陳啟宗指出，目前面臨的局面相當困難，四大原因是中國式抗疫的成本、加強管控網絡平台公司和私人教育機構的後果、樓市泡沫爆破，以及美國近乎動武的全方位攻擊，四大因素同時出現，令目前的中國經濟挑戰尤為嚴峻。