中旭超額103倍 成今年「超購王」 3新股昨截票 共凍資38億

明報記者 邱潤青

其餘兩家同日「截飛」的新股、人工智能方案供應商第四範式（6682）及雲醫院服務商東軟熙康（9686），據市場數據顯示，前者公開發售部分錄得7.8倍超額認購；後者則未足額，僅獲34%認購。而市場消息指，第四範式擬以招股價下限55.6元定價，集資10.23億元。

榮登今年「超購王」的中旭未來，曾推出「貪玩品牌」遊戲，其中包括《藍月傳奇》（又名《貪玩藍月》）等。中旭未來稱，集資將用於加强擴大網絡遊戲發行業業務，營銷業務以及消費品業務。

西安經發物業美中嘉和申港上市

另外，將於下周一同日掛牌的樂艙物流（2490）及友芝友生物（2496）。據市場消息指前者以接近招股價上限5.5元定價，後者則和下周二掛牌的途虎養車（9690）相同，擬以招股價下限定價。

本周續有公司申請來港上市。據港交所資料顯示，周三內地城市服務及物管提供商西安經發物業申請上市，其主要業務為城市服務，住宅及商業物業管理服務，光銀國際為其獨家保薦人。

而周二、專營腫瘤醫療的民營醫療機構美中嘉和亦遞表申請來港上市，令截至昨日為止本周已有多兩家新股準備來港上市。美中嘉和已是第三次申請來港上市，其聯席保薦人為中金公司和海通國際。另內地電動兩輪車供應商綠源集團，則於本周二通過港交所上市聆訊，可隨時展開招股工作。

美的傳最快下月遞表

另外，《南華早報》昨引述消息人士稱，內地家電巨頭美的（深：000333）擬最快下月遞交來港上市申請，公司已委任中金及美銀為聯席保薦人，料明年初在香港掛牌，或集資逾10億美元（約78億港元）。