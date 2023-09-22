聯儲局按兵不動 展望偏鷹

市場焦點落在今季更新的經濟預測。聯儲局議息聲明與7月大致相同，只有對經濟活動擴張步伐的描述由「溫和」改為「穩固」，近月就業則由「茁壯（robust）」 改為「放緩但仍強勁（slowed but remain strong） 」。

鮑威爾：未能肯定經濟可軟着陸

當局預期今明兩年美國通脹仍具黏性，而經濟表現更為強韌（見表），至2025年開始回升，降低減息救經濟的預期，不過鮑威爾在記者會上表示，仍未能肯定經濟可以「軟着陸」。當局亦首次對2026年底數據作出預期，利率預期中值降至2.9厘，較長期利率高0.4厘。

利率期貨工具顯示至年底聯儲局加息機率只有45%，似乎並不太認同聯儲局再加一次的預測。資產管理公司駿利亨德森（Janus Henderson）指出，在加息5.25厘後經濟仍在增長，聯儲局有理由保持警惕。該行認為，目前影響利率因素太多，例如勞工市場持續緊張、地緣政治風險等，還未到判斷利率和經濟是否已到轉折的時候，不過目前短債已能提供吸引的收益率。

DWS美國經濟學家Christian Scherrmann指出，鮑威爾指會在利率上「謹慎行事」，代表當局似乎對利率預測不夠信心，正在觀望更多有力證據和發展，以確定政策是否已經足夠緊縮。