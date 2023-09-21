極端天氣成常態 富達：對地產股影響微

富達國際亞洲盡職治理主管王芳表示：「在此時此刻，極端天氣對投資分析及決定帶來的影響，更多是在思考這些極端天氣的頻密度及嚴重性會否影響氣候模型（climate models）的假設，對釐定資產價格及制定投資組合帶來影響。換言之，這更加影響長期資產配置決定、而非短期股票的買賣決定。」

房地產實現「公正轉型」

六成受訪者料可發揮作用

另外，富達國際近日亦發表一項有關投資者對「公正轉型」認知程度及投資意向的調查結果，該行認為「公正轉型」是可持續發展的優先領域之一，為更深入探討此議題，故與研究機構Coalition Greenwich合作進行調查，徵求127名機構投資者及金融投資中介的意見。富達國際定義「公正轉型」為「以對每人公平公正的方式，從高碳經濟轉型至低碳經濟」。該調查顯示，所有受訪者中僅42%表示了解「公正轉型」理念。

至於資產類別，89%投資者認為股票在實現「公正轉型」中可發揮作用，其次為私募資產 （81%） 、主題投資產品 （66%）和房地產（60%）。

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