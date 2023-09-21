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經濟

香港地產

內地專才7.38萬租維港頌 本月北角最大宗租賃

【明報專訊】雖然隨着新學年開始，暑期租務旺季漸退，但市場仍有不少內地或外籍人士租樓，更涉及不少高價租務，其中北角維港頌一個4房海景戶，獲內地專才以月租7.38萬元承租，為北角區本月最大宗租務成交。美聯分行高級營業經理江雲龍表示，該單位為維港頌8座高層A室，實用1269方呎，4房1套間隔，獲內地專才以7.38萬元承租，實用呎租58.2元。業主2019年4月約5789.5萬元一手購入，租金回報約1.5厘。

韓籍客零議價1.8萬租君豪峰1房戶

另中原分行首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌君豪峰中層Q室，實用面積299方呎，1房間隔，可眺望啟德郵輪碼頭海景，獲租客零議價以1.8萬元承租，實用呎租60元。租客為韓籍人士，一直未有親身睇樓，但因最近區內少有1房單位供應，遂在網上睇樓後便決定承租單位。業主2019年816萬元購入，持貨約4年，租金回報逾2.6厘。

盈翠3房975萬沽 6年實蝕逾一成

二手買賣方面，美國聯儲局議息前市場再錄二手蝕讓成交。利嘉閣首席分區事務董事彭錦添表示，青衣盈翠半島10座中層F室，實用659方呎，3房1套間隔，以975萬元易手，實呎14,795元。原業主2017年5月1055萬元購入，持貨約6年，帳面蝕7.5%或80萬元，連使費料實蝕約140萬元或13%。彭續稱，屋苑對上一次錄低於1000萬元成交的3房單位個案，為2017年11月的6座高層G室，實用面積670方呎，以995萬元成交，實呎14,851元。

中港商人6500萬購寶珊道1號4房戶

此外，中原地產副分區營業經理姚文龍表示，西半山寶珊道1號2座高層A室，實用1943方呎，4房雙套連工人套間隔，享維港海景，由中港商人以6500萬元連車位購入，實呎33,453元。原業主2004年2520萬元連車位買入，帳面大賺3980萬元，單位19年間升值1.6倍。

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