澐璟4房大宅1.21億沽 實呎5.84萬逆市破頂

跑道區住宅最高呎價原由恒地（0012）牽頭的天瀧，於今年5月所創下；項目第1座一個實用1942方呎4房連平台特色戶，當時以實呎57,750元、1.12億元售出，打破澐璟另一4房戶今年初，以實呎57,736元售出的紀錄。換言之，是次澐璟再創跑道區住宅呎價最高紀錄。

睿峰兩房逾1622萬售出

綜合市場資訊，本月至今整體一手成交累錄約145宗。當中鼎珮持有、已屆現樓的長沙灣睿峰，再售出東翼33樓E室，實用517方呎兩房戶，成交價逾1622萬元，實呎31,377元，為項目今年2月重啟現樓銷售至今，同類兩房戶最高呎價。

中洲置業火炭星凱‧堤岸亦售出第3座32樓E室，實用348方呎1房間隔，成交價791.8萬元，實呎22,753元。

雲海別墅推4洋房周日起招標

另新地（0016）已屆現樓的馬鞍山雲海別墅，上載新銷售安排，將於本月24日（周日）至10月3日，以招標形式推售4幢洋房；相關洋房包括Camellia Avenue 5號屋、Jasmine Avenue 2號洋房、Lily Avenue 7號洋房、Plumeria Avenue 5號屋，實用2681至3109方呎另連花園。值得留意，藝人湯洛雯「靚湯」，於2019年底以4581萬元購入項目一幢洋房，並採5年特長成交期。