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經濟
2023年9月21日星期四
技術取勝
投資策略
匯控CFO：息率縱見頂 集團可續增長 大摩指增內房撥備風險仍在
人民幣貶值拖累 恒指挫111點 成交712億 連續3日萎縮
蔚來兩批可換優先債定價 股價急挫12％
余偉文：人債乃近年最佳分散風險工具
維持LPR不變 人行：仍有充足政策空間
摩通上半年內房榜 首十名八屬國企 按資產負債表分優劣 相信有助篩選出問題房企
穗部分地區戶籍家庭可購兩套住房
國泰8月載客量增6倍 回復疫前61%
中移動8月淨新增逾684萬5G客
匯控擬提供10億美元 支持研發減碳排放初創
雙櫃台滿3個月 人幣櫃台日均成交1.3億
耶倫罕有為日干預匯市開綠燈 日官員：雙方認為過度波動不可取
英8月通脹意外降溫 按年升6.7%
英國會通過《網絡安全法》 社交媒體須迅速刪非法內容
法工會爭取加薪7% 籲蘋果門店新iPhone發貨日罷工
張兆聰：人幣貶值預期下 金礦股有望偏好
美元定存高息精選
技術取勝：信置或下試8元關口
東京證交所 明年11月交易延長半小時
WeChat推學生內地消費 家長埋單
劉思明：收息股周期股靠穩 支撐大市
周顯：一半精力搞人工智能
湯文亮：「敝幣弊」之事後孔明
飛揚1期周日盡推最後70伙 折實均呎12848元 兩房563萬入場
澐璟4房大宅1.21億沽 實呎5.84萬逆市破頂
華置等1.2億放售東角道舖 呎價低鄰舖高峰74%
內地專才7.38萬租維港頌 本月北角最大宗租賃
恒地活道羅便臣道兩盤齊批圖則
首域盈信劉國傑：內房不似雷曼 看好潤地中海宏洋
極端天氣成常態 富達：對地產股影響微
技術取勝：信置或下試8元關口
【明報專訊】華住返跌軌考驗30元（圖）
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