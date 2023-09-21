英8月通脹意外降溫 按年升6.7%

英鎊兌美元昨曾低見1.2334

通脹意外下滑，緩和英倫銀行的加息壓力。交易商定價此輪加息周期只會再加息一次至5.5厘。市場人士原預期周四加息是板上釘釘，但掉期市場最新定價，押注英倫銀行周四加息0.25厘的概率為五成左右，反映英倫銀行有可能暫停加息，甚至加息周期已到盡頭。英鎊兌美元昨最多曾跌0.45%，低見1.2334，是5月底以來低位。

英國董事協會（Institute of Directors）首席經濟學家Kitty Ussher稱加息正發揮作用，在英倫銀行考慮是否進一步加息前應給予更多時間。彭博經濟研究指英國通脹意外下行，令英倫銀行本周暫停加息的概率增加，不過若考慮到近期薪酬增長的速度，英倫銀行本周仍可能進一步加息，不過就算本周加息，英倫銀行也有可能發出強烈信號，表明本月的加息舉措，將會是此輪加息周期的最後一次。

（綜合報道）

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