中移動8月淨新增逾684萬5G客

中國移動於移動業務方面，月內錄得47.4萬個淨新增客戶，總客戶數升至9.86億，首8個月累計新增1146.8萬個淨新增客戶。月內5G套餐客戶數淨新增684.4萬至7.33億；有線寬帶業務方面，8月錄得228.1萬個淨新增客戶，令總客戶數升至2.9億，首8個月累計錄得1828.4萬淨新增客戶。

中電信首8月增1247萬新客戶

中國聯通移動業務方面，8月份「大聯接」用戶淨新增1070.1萬個客戶，總客戶數目升至9.47億個；月內5G套餐用戶淨新增489萬至2.43億；物聯網終端連接淨新增829.1萬個至4.6億個用戶。

中國電信移動業務方面，月內錄得96萬個淨新增客戶，總客戶數升至4.04億，首8個月累計新增1247萬個淨新增客戶。月內5G客戶套餐客戶淨新增483萬個至3.03億個；有線寬帶業務方面，8月錄得91萬個淨新增客戶，令總客戶數升至1.88億個，首8個月累計共錄得687萬個淨新增客戶。