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經濟

維持LPR不變 人行：仍有充足政策空間

【明報專訊】中國人民銀行公布，本月貸款市場報價利率（LPR）維持不變，1年期為3.45厘，至於5年期LPR為4.2厘。作為LPR定價基礎的中期借貸便利（MLF），上周五投放時利率也保持在1.95厘，因此本月LPR不變符合預期。渣打銀行報告認為，目前內地經濟存在多項結構問題，加上市場信心低迷，削弱了傳統刺激措施實際效力，認為內地需再放鬆政策以維持經濟持續復蘇，預期第四季和明年第一季會下調MLF利率各一次，每次下調0.1厘。

渣打料未來兩季續下調MLF利率

人行8月再度下調存款準備金率0.25個百分點，渣打維持人行明年第一季將再次降準0.25個百分點的預測，確保為推動明年信貸增長提供充足流動性。對於上周五公布的8月經濟數據，渣打指出經濟改善幅度超出市場普遍預期，受惠於暑期需求高漲和政策進一步放鬆。該行認為，內地上半年經濟按年增長平均達到5.4%，加上7月以來政策刺激持續發力，第四季增速亦有利好的基數效應，維持中國今年GDP增長5.4%的預測，明年經濟將進一步恢復至正常水平。

另外，人行貨幣政策司長鄒瀾昨日在國新辦記者會上表示，今年人行加大逆周期調節力度，認為貨幣信貸政策成效初步顯現，在貨幣政策應對超預期挑戰和變化上，仍然有充足的政策空間。他指人行將繼續精準有力實施好穩健的貨幣政策，加強逆周期調節和政策儲備，綜合運用多種政策工具，保持流動性合理充裕，發揮國有大行的支柱作用，增強信貸增長的穩定性。

人行指導銀行下調現存首套房按揭利率，將於下周一（25日）生效。鄒瀾表示，參考LPR定價的按揭，將在當日自動下調利率，預計超過九成符合條件的借款人，可在第一時間享受政策紅利，而其他借款人的存量房貸利率也將在10月底前完成調整。他指按息降低可以節約居民利息負擔，能帶來中長期的利好效果，持續為近幾年較高利率貸款買房的家庭減少支出，支持提升居民消費能力，有效促進消費增長。

相關字詞﹕渣打 人民銀行

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