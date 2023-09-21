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經濟

蔚來兩批可換優先債定價 股價急挫12％

【明報專訊】近期環球新股市場吹淡風，但今季亞太地區的可換股債券銷情卻很暢旺。蔚來汽車（9866）昨日宣布，為總值10億美元（大約78億港元）共兩批可轉換優先債券定價，兩批債券分別於2029年及2030年到期，各自的本金額均為5億美元。根據彭博社的報道指出，投資市場對混合的衍生工具需求殷切，連同蔚來汽車這批可轉換優先債券，由今年首季起已成功銷售的亞洲地區可換股債券，總價值已高達128億美元（大約1001.28億港元）。

儘管蔚來汽車成功發行可換股債券，但是其股價則被大幅質低，昨日最多曾經大跌13.58%，收市時就算跌幅收窄，跌幅仍達11.86%，低見69.1元（見圖），成交金額多達3.35億元。

籌集10億美元 可加碼1.5億美元

蔚來股價急跌亦拖累昨日汽車股表現，小鵬汽車（9868）昨急跌5.61%，收報68.10元，龍頭比亞迪（1211）跌0.89%至244.40元，不過理想（2015）逆市升1.2%至152.1元（見表）。根據公告，蔚來集團是次發售的兩批可轉換優先債券，均分別可各自加碼0.75億美元。

由於市場正處於加息周期，就算可換股債券的票息率較低，但由於仍然能夠從正股股價上升並予以兌換，套取利潤。同時這亦為傳統股票市場融資遇到困難時，為企業提供另類的融資工具。彭博社引述高盛亞洲（除日本外）董事總經理Christian Lhert指出，可換股債券市場在最近的波動市况下保持韌力，並且可以在地區及全球市場，繼續如常發行。他更預期第四季亞洲地區內仍然有不同行業的公司趁機發行有關工具。

相關字詞﹕高盛 蔚來

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