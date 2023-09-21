蔚來兩批可換優先債定價 股價急挫12％

儘管蔚來汽車成功發行可換股債券，但是其股價則被大幅質低，昨日最多曾經大跌13.58%，收市時就算跌幅收窄，跌幅仍達11.86%，低見69.1元（見圖），成交金額多達3.35億元。

籌集10億美元 可加碼1.5億美元

蔚來股價急跌亦拖累昨日汽車股表現，小鵬汽車（9868）昨急跌5.61%，收報68.10元，龍頭比亞迪（1211）跌0.89%至244.40元，不過理想（2015）逆市升1.2%至152.1元（見表）。根據公告，蔚來集團是次發售的兩批可轉換優先債券，均分別可各自加碼0.75億美元。

由於市場正處於加息周期，就算可換股債券的票息率較低，但由於仍然能夠從正股股價上升並予以兌換，套取利潤。同時這亦為傳統股票市場融資遇到困難時，為企業提供另類的融資工具。彭博社引述高盛亞洲（除日本外）董事總經理Christian Lhert指出，可換股債券市場在最近的波動市况下保持韌力，並且可以在地區及全球市場，繼續如常發行。他更預期第四季亞洲地區內仍然有不同行業的公司趁機發行有關工具。