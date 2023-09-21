人民幣貶值拖累 恒指挫111點 成交712億 連續3日萎縮

ATMJ齊跌 科指跑輸恒指國指

隔晚美股因憂慮通脹而偏軟，美債息創多年新高，人民幣兌美元在岸價一度跌向7.3，恒指低開57點後跌幅一度收窄，但其後跌幅再度擴大，午後最多跌163點，收市跌111點，高低波幅162點；國企指數收報6181點，跌53點。全日北水淨入32億元，是連續5個交易日錄得淨流入，南水北上淨流出增至35.4億元人民幣，連續第二日流出，累計流出59.63億元人民幣。

加息周期延長的憂慮不利對息口敏感的科技股，深圳創業板指數跌破2000點大關，至2020年4月以來新低；恒科指亦連跌3日，累跌3.8%，見逾兩個月收市低，跑輸恒指及國指。重磅科技股向下，ATMJ齊跌，美團（3690）跌逾2%，騰訊（0700）、京東（9618）均跌逾1%，阿里巴巴（9988）跌逾0.3%，但騰訊及美團昨分別獲1.92億元及2.52億元北水淨入，全日跌幅最大藍籌為舜宇（2382），下跌逾5%。

金融航運股撐市 東方海外漲3%

高息環境利好金融股，匯控（0005）、建行（0939）、友邦保險（1299）支撐大市；波羅的海乾散貨指數連升10日，東方海外（0316）升近3%，是全日升幅最大藍籌，中遠海控（1919）升0.7%。

分析：短期後市繼續向下尋底

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股連續第二日處於18,000點以下來收市，且成交進一步縮減至700多億元，明顯受制於18,300點好淡分水線以下，估計短期後市仍將繼續向下尋底。他又稱，雖然市場近日已充分預期美聯儲將暫停加息，但美國10年國債息繼續向上，為科技股帶來沽壓，科指率先破底而落，有可能成為拖累大市下跌的動力。