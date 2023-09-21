匯控CFO：息率縱見頂 集團可續增長 大摩指增內房撥備風險仍在

明報記者 歐陽偉昉

艾橋智日前出席一個投資會議時稱，該行大部分淨利息收入其實是在3厘至3.2厘利率以下產生，因為在4厘以上的淨利息收益或損失大部分都是與客戶分享，因此他們在利率初始下調1厘之內，對淨利息收入仍有高度的保護。艾橋智認為，利率處於3厘至4厘對他們最為有利，低於3厘則對他們較為不利。

利率下調1厘內 對淨利息收入影響微

高息環境也影響客戶借貸意欲，截至今年上半年，匯豐客戶貸款總額按年跌6.61%至9600億美元。艾橋智表示，他們在多個有增長潛力的經濟體已有一定發展規模，雖然今年部分地區貸款增長放緩，不過他們有信心，中期可達至低至中單位數的增長目標。當明年相關經濟體復蘇，預期資產負債表可恢復增長，為淨利息收入提供另一增長渠道。

港樓價下降趨勢穩定

不擔心按揭資產質素

另外，該行亦不斷投資在不需依靠利率的私人銀行、財富管理和保險業務，或可將手續費收入增長從高單位數增至雙位數。

艾橋智又指第三季港元拆息平均較上季升0.7厘至0.8厘，有利該行整體淨利息收入。他指過去9個月，該行每月有1%存款從活期轉移至定期存款，不過現時情况已開始放慢。他表示，不擔心本港按揭資產質素，除了鎖息上限為供款者提供保障，本港早前按揭成數最高為六成，部分高於六成的按揭，超過的部分有政府的按揭保險，而本港樓價年初至今仍上升5%，下降趨勢也似乎趨於穩定。

內地商業地產信貸具挑戰

惟佔該行貸款不到1%

2021年下半年內地房企債務問題惡化，匯控最近數季需為內地商業房地產貸款作出減值撥備（見表），艾橋智表示內地商業房地產信貸風險具挑戰，不過僅佔該行貸款不到1%，重要性不大。他指內房非常受政策影響，他們已在相關信貸撥備作出調整，並在一旦行業復蘇不及預期快速，帶來額外信貸風險下行時作出指引。

摩根士丹利報告認為，現時更有可能出現，匯控在今年初作出全年錄得10億美元相關撥備的下行情境，扣除上半年已作出的3億美元撥備，意味下半年仍要再撥7億美元。