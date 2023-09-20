美汽車工會警告：談判倘沒進展 罷工將升級

UAW已在美東時間上周五啟動美國三大車廠大罷工。3家車廠各有一家廠房、合共約1.27萬名工人率先停工。UAW主席費恩（Shawn Fain）稱，工人已經等了足夠長的時間，讓三大車廠糾正錯誤，「我們不能坐以待斃，9月22日星期五中午是最後期限。」

分析：罷工延長 單季GDP或跌1.7百分點

費恩此前表示，工會計劃根據與公司談判的進展，增加停工時間。有別於此前的要求，費恩僅強調談判要取得重大進展，而沒有表明工會需與車廠達成協議，才能避免更多的罷工。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson預估，若罷工行動延長，美國單季GDP恐面臨1.7個百分點的打擊。目前汽車生產對美國GDP的貢獻約為2.9%。

（綜合報道）

[國際金融]