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經濟
劉敬華 基金特區

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Global X：三階段捕捉AI機遇 企業已開始盈利 非元宇宙般純炒概念

【明報專訊】隨着生成式人工智能（Generative AI）技術高速發展，今年以來AI主題備受投資者追捧，個別概念股估值更被推升至逾200倍。Global X ETFs研究總監Pedro Palandrani認為，AI主題投資不僅非元宇宙熱潮的翻版，預期此主題將經歷硬件、基建系統及軟件此三大發展階段，將為投資者持續提供不同的投資機會。

自AI聊天機械人ChatGPT於2022年底面世，隨即於全球掀起生成式人工智能熱潮，投資市場亦對此AI新技術趨之若鶩，今年相關概念股股價持續被推高，至今微軟（美：MSFT）市盈率已逾30倍，Nvidia（美：NVDA）市盈率更高達240倍。

AI主題投資的急速冒起，與2021的元宇宙投資熱潮甚為相似，加上兩者均為可長線發展的顛覆性科技，Pedro Palandrani指出，是次AI主題投資的升浪與元宇宙不一樣，只要看看是次受市場熱捧的AI企業基本面，便會發現這些企業目前已經可從人工智能相關業務中獲得盈利，而並非如當年元宇宙熱潮般，當時大部分概念股並未從元宇宙業務中獲得利潤，仍處於談論元宇宙5年至10年長線貨幣化（Monetization）的機遇，反觀現時於AI主題所談論的是6至12個月內實現貨幣化所帶來的投資潛力。

GPU芯片製造商 首階段最受惠

Palandrani續稱，另一支持AI主題持續向好的原因為，AI已進入發展的第一階段，預期AI發展將經歷三大發展階段，持續為投資者帶來不同的投資機遇。只要回顧過去多個顛覆性科技的發展歷程，如個人電腦、互聯網及智能手機等，便會發現這些科技的發展周期均可分為三個階段，第一階段為硬件發展，第二階段為基建系統發展，第三階段為軟件發展，而目前AI正處於硬件發展階段，生成式人工智能所需龐大運算能力，正推動如圖形處理器（GPU）等此類硬件的需求。

次階段看AI雲端解決方案企業

現時不少數據中心系統（Data Center System）主要由中央處理器（CPU）建立，隨着生成式人工智能的發展，企業為保持競爭力，難免要將系統提升至由GPU主導，未來相關資本開支將持續增加，據市場研究機構Gartner今年4月公布數據，估計2023年全球於數據中心系統上投放的開支將增至2240億美元，至2024年更有望進一步提升至2380億美元（見圖），意味這將利好GPU芯片的製造商的盈利表現。

市場贏家隨時變 選已有盈利股票

對於AI科技發展周期的第二階基礎設施發展，Palandrani表示，主要於雲端系統方面，目前正進入第二階段，部分可提供AI雲端解決方案的大型技企業已開始從中獲得盈利，且仍未進入AI軟件蓬勃發展的第三階段，其中包括在現時民眾每天均會使用到的辦公室軟件中加入AI技術，相信現階段於軟件市場已擁有大量大型企業用戶，並具有AI相關技術的大型科技企業將可於此階段受惠。

談到大型科技企業，往往離不開亞馬遜（美：AMZN）、微軟、谷歌母企Alphabet（美：GOOGL）等，但AI主題投資的機會並不止限於這些企業。Palandrani指出，作出主題投資的目的是嘗試捕捉長期結構性趨勢，AI主題投資亦不例外，投資者要在這些趨勢的發展過程中，選出贏家及輸家是個挑戰，由於市場贏家可持續轉變，認為以盈利選股是個較可取的方法，尤其是於現時環球經濟增長放緩，科技企業獲利不如過往般容易的環境下，即使企業錄得盈利，仍要留意企業的五成盈利是否來自AI業務。

留意政府加強監管風險

至於被問及AI概念股估值是否已偏高，他認為個別企業估值確處於較高水平，但若企業於行業具主導地位，且盈利可持續高速增長，若從未來回望，現時估值或不算高。然而，於長線投資的路上，個別股份股價或會出現調整。Palandrani指出，要長線捕捉AI主題的投資機會，分散投資十分重要，不限地區及行業地分散投資於盈利可逾五成來自AI業務的企業，將有助投資者捕捉AI主題於不同發展階段的受惠企業，投資者也可透過投資於環球市場的AI主題ETF（交易所買賣基金），以投資於一籃子的環球AI概念股，但亦指目前AI主題的投資機會相對較集中於美國市場，並提醒現時投資AI主題需留意各地政府或會加強監管的風險。

明報記者：劉敬華

[劉敬華 基金特區]

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