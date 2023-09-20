凱和山周六首輪開售158伙

周日起推10伙招標

據銷售安排，以價單出售的158伙，將分A及B組揀樓，A組買家需要最少選購1伙指定3房單位，或2至4伙該節可出售的單位，B組則最多購入2伙，將在本周五下午3時截票。招標出售的10伙，全屬位於第5座的特色戶，包括1伙連平台戶及9伙頂層連天台戶。

傲玟沽11伙套現近2.8億

另原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有、已屆現樓的何文田傲玟，日前以招標形式售出11伙。仲量聯行資深董事李遠峰表示，傲玟今年8月底上載銷售安排推出15伙招標，共收到23份標書，當中11份中標，成交價介乎1668.2萬至3163.5萬元，實呎介乎1.9萬至2.22萬元，套現近2.8億元。

南豐旗下已屆現樓的筲箕灣香島，早前以招標形式推售特色戶，位於第5座30樓B室，屬4房雙套頂層複式特色平台戶，實用面積1813方呎，附設97方呎平台、794方呎天台及連兩個車位，最新以5000萬元售出，實呎27,579元。據成交記錄冊顯示，買家採180日成交期。