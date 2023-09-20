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經濟
2023年9月20日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
中國減136億美元美債 持倉14年低 分析：或有地緣政治考量
議息前夕美匯強 人民幣再失守7.3
林建岳：北都等新項目對歐企具吸引力
阿里巴巴156億投資土耳其
內地擬再下調銀行保險手續費
鑽石總會：有信心珠寶首飾銷售返疫前
恒生投資：港股現有投資機會 捕捉急跌反彈考技巧 倡先「忍忍手」
恒指公司料今年上市公司回購金額達929億
恒指失守萬八關 成交兩個半月低
聯邦制藥大股東折讓近一成配股
安謀開紅盤 帶動美新股回暖 Instacart上調IPO目標價 最高估值近百億美元
美汽車工會警告：談判倘沒進展 罷工將升級
美30年國債價 兩月兩跌破50美仙
張兆聰：國慶假近 酒店股華住低位可吼
人民幣定存高息精選
涂國彬：央行政策：以時間換空間
技術取勝：太古A料受制58元阻力
劉思明：高息股雖受捧勿高追
周顯：JPEX的「專業」回應
湯文亮：未買過樓 自然無在樓巿輸過
文曜折實均呎1.85萬 7年樓翻新盤 低去年同區新盤25% 1房近600萬入場
話你知：去年向鄧成波家族買入 均呎1.35萬
凱和山周六首輪開售158伙
恒地逾63億統一鰂魚涌舊樓業權創紀錄
雅柏苑3房銀主盤6500萬沽 15年升九成
舖王家族14億放售西貢5工廈
北角The Stellar 租期具彈性 高層望維港
油街古蹟變身視覺藝術潮點
Global X：三階段捕捉AI機遇 企業已開始盈利 非元宇宙般純炒概念
周顯：JPEX的「專業」回應
【明報專訊】昨天批評證監會為何不及早執法，皆因在先前，香港政府從來未承認過加密貨幣的市場地位，反而是在近來，因為要發展Web 3.0，因而有少許鬆口，甚至表明會發牌監管。
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