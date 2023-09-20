恒指公司料今年上市公司回購金額達929億

恒指公司指出，港股市場去年按年跌18%，而同年企業股份回購金額增至1049億元，按年增長1.75倍，亦是5年平均水平的4.4倍。高企的股份回購趨勢一直延續到今年，由今年初至9月15日，港股市場進一步下跌7.6%，預期市盈率為9.8倍，低於前5年平均水平的1個標準差。今年截至9月15日，回購金額已達735億元，佔去年全年總額的70%。

上市企業或認為股票被低估

在旗艦指數中，今年以來，恒生指數成分股的回購金額為636億元，佔今年初至今港股回購總金額的87%。國指成分股的回購金額為310億元，覆蓋率約42%；科指成分股的回購金額為295億元，覆蓋率約40%。

恒指公司指出，企業回購股份的動機因所處行業和公司狀况而有所不同，或與其資本架構、財務成本、現金水平等因素有關。但一般來說，企業認為其上市股票正處於被低估的情况，並認為能夠在日後獲得有效重估，便會進行股票回購以支撐股價、改善財務狀况並提高股東回報。