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經濟

恒生投資：港股現有投資機會 捕捉急跌反彈考技巧 倡先「忍忍手」

【明報專訊】恒指年初至今跌約9%，恒生投資管理投資總監薛永輝表示，港股受內地和外圍經濟、地緣政治等因素影響，較難估計何時見底，不過目前恒指市盈率在約10倍水平，低於過去10年平均，認為現價廉宜已有投資機會，加上港股股息率增至4厘，認為及後雖仍可能有下跌空間，但認為目前已離底不遠。不過他認為，近期要捕捉港股急跌後的反彈機會，考驗投資者技巧，建議一般投資者或可先「忍忍手」。

明報記者 歐陽偉昉

對於有意入市的投資者，薛永輝建議投資組合可包括科技股，因為內地加強監管政策已完成，近期反而有政策支持，而且近期公布業績也不錯，不過投資者要承受較大波動。同時他亦建議在組合中，加入能持續派高息的高息股作為平衡，提供防守性，而息口回落時也能帶動債價上升。他亦看好香港和亞洲市場債券，現時是適合時候鎖定高息，其表現也較環球投資級別債券為佳。

看好港與亞洲債券 宜鎖定高息

經濟因素方面，薛永輝表示市場對美國衰退預期降低，但他認為市場目前過分樂觀。從投資角度，他認為即使是經濟放緩，美股市盈率高達20倍，經濟疲弱將帶動市盈率下降，一旦出現衰退，美股更可能修正下調，因此投資美股，以至歐股、日股等今年獲利市場時需要小心，投資者或會止賺離場。

恒生投資管理接任盈富基金（2800）的基金經理人剛滿一年，截至上周五（15日）的資產規模為1291億元，資產規模及發行單位均創成立24年以來新高。

恒生投資管理行政總裁李佩珊表示，他們將會持續探索盈富於不同領域的可能性，在本港探索家族辦公室、資本投資者入境計劃等政策帶來的潛在商機，在海外則研究開拓更多市場，如以連接基金、預託證券方式，在內地和亞太區市場引入零售投資者，目前有與亞太區內一兩個市場商討。

接任盈富基金經理人1年

資產規模24年新高

去年7月ETF納入滬深港通後，盈富資產規模和發行單位亦明顯上升。李佩珊表示，政策有助推動內地增持盈富，至於過後增長會回復平緩，她指內地不少投資者仍不清楚ETF通如何運作，ETF通交投量上升，吸引他們的興趣。目前以機構投資者參與為主，該行會加強與內地業界溝通和投資者教育工作，將客層擴至更多機構投資者，以及零售投資者參與，進一步提升滲透率。

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