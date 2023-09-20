阿里巴巴156億投資土耳其

興建物流數據中心設施

公司指管理層與土耳其總統埃爾多安會談後宣布有關資20億美元的計劃。阿里巴巴總裁Michael Evans表示，公司對土耳其良好的經濟基本面充滿信心，公司迄金在該國已投資了14億美元。惟聲明未有提供20億美元投資計劃的詳細時間表，只謂將在「未來一段時間」實施。

螞蟻傳撤回A&T 1億美元投資

阿里旗下Trendyol的估值在2021年已達到165億美元，投資者包括軟銀、General Atlantic、卡達投資局和阿布扎比主權基金ADQ； 阿里則持股76.1%。

另外，彭博社報道，阿里旗下螞蟻集團擬撤回對區塊鏈投資基金A&T Capital的投資，涉資1億美元。A&T Capital於2021年成立，此後一直活躍於加密貨幣市場，曾投資於數碼資產借貸公司Matrixport和以太坊軟體製造商ConsenSys等新創公司。報道引述消息人士稱，目前尚不清楚A&T是否會繼續運作，抑或尋找新的投資者。螞蟻集團發言人和于雋未回應彭博的置評。根據報道，螞蟻集團撤資是在A&T創始合伙人、螞蟻金服前高管于雋辭職後發生的，而于雋今年初因涉嫌職場性侵事件而離職。

螞蟻旗下新增7款亞洲電子錢包

另外，螞蟻集團昨日宣布，旗下「服務亞運計劃」將新加入7款亞洲電子錢包於「流動支付國際化推廣服務」，令其支援的電子錢包增至10款，覆蓋包括香港、澳門、蒙古、新加坡、韓國、泰國、馬來西亞等地區。截至目前為止，10款境外錢、已有超過1.75億東南亞和東亞的用戶可在中國內地使用其流動支付服務。